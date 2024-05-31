Hindistan\'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölümler Artıyor

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Kuzey ve orta Hindistan'da sıcaklıkların yükselmesiyle son 24 saat içinde birçok kişi sıcaklıkla ilgili rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybetti. Odisha'nın Rourkela bölgesindeki devlet hastanesinde Perşembe günü on ölüm kaydedildi. Bihar, Rajasthan, Jharkhand ve başkent Delhi'de de sıcak çarpması nedeniyle ölümler bildirildi.

Hindistan, genel seçimlerini düzenlerken bu kavurucu sıcaklarla karşı karşıya kaldı ve seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak. Bihar'ın Bhojpur bölgesi kaymakamı Mahendra Kumar, Perşembe günü şehirde üç seçim görevlisi ve bir polisin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Kumar, "En sıcak gündü ve tüm merkezlerde tıbbi imkanlar olmasına rağmen çöktüler," dedi ve aynı gün yaklaşık 30-40 kişinin sıcakla ilgili rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvurduğunu ekledi.

Bölgedeki hastaneler, sıcakla ilgili rahatsızlıklar nedeniyle başvuran hasta sayısında artış kaydediyor. Perşembe günü, Delhi'deki bir hastanede tedavi gören bir işçi, sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, sıcak çarpmalarını "hayatı tehdit eden" bir durum olarak nitelendiriyor ve ölüm oranının %40 ile %64 arasında olduğunu belirtiyor. Kuzey, orta ve batı Hindistan'da son iki haftadır süren aşırı sıcaklar, maksimum sıcaklıkların 45-46°C civarında seyretmesine ve bazı bölgelerde 50°C'ye kadar çıkmasına neden oldu.

Birçok bölge, artan tüketim nedeniyle ciddi su ve elektrik sıkıntıları yaşıyor. Yükselen sıcaklıklar Hindistan genelinde yangınların artmasına yol açtı ve yetkililer, Jammu ve Keşmir'deki orman yangınlarını izlemek için dronlar kullanıyor. Geçtiğimiz hafta başkent Delhi ve çevresindeki bölgeler, 50°C'ye yaklaşan rekor sıcaklıklar yaşadı. Delhi'deki su tankerlerinden su almak için mücadele eden sakinlerin videoları sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı. Başkentin birçok bölgesinde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yetkililer, Çarşamba günü Mungeshpur bölgesinde kaydedilen 52.9°C sıcaklığının, hava istasyonunda bir sensör arızası sonucu olup olmadığını araştırıyor. The Lancet'te yayınlanan bir çalışma, Hindistan'da aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümlerin 2000-2004 ile 2017-2021 arasında %55 arttığını ortaya koydu. Çalışma, 2021 yılında Hindistan'da sıcaklık nedeniyle 167.2 milyar potansiyel iş saati kaybedildiğini de belirtti. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının artık daha uzun, daha yoğun ve daha sık hale geldiğini söylüyor.