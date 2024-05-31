Hindistan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölümler Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hindistan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölümler Artıyor

Hindistan\'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölümler Artıyor

Hindistan'da yükselen sıcaklık oranları son 24 saat içinde birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Özellikle Odisha, Bihar, Rajasthan, Jharkhand ve Delhi bölgelerinde sıcak çarpması nedeniyle ölümler bildirildi. Ayrıca, artan tüketim nedeniyle su ve elektrik sıkıntıları yaşanıyor. Yükselen sıcaklıklar yangınların artmasına yol açtı ve başkent Delhi'de sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

31.05.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey ve orta Hindistan'da sıcaklıkların yükselmesiyle son 24 saat içinde birçok kişi sıcaklıkla ilgili rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybetti. Odisha'nın Rourkela bölgesindeki devlet hastanesinde Perşembe günü on ölüm kaydedildi. Bihar, Rajasthan, Jharkhand ve başkent Delhi'de de sıcak çarpması nedeniyle ölümler bildirildi.

Hindistan, genel seçimlerini düzenlerken bu kavurucu sıcaklarla karşı karşıya kaldı ve seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak. Bihar'ın Bhojpur bölgesi kaymakamı Mahendra Kumar, Perşembe günü şehirde üç seçim görevlisi ve bir polisin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Kumar, "En sıcak gündü ve tüm merkezlerde tıbbi imkanlar olmasına rağmen çöktüler," dedi ve aynı gün yaklaşık 30-40 kişinin sıcakla ilgili rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvurduğunu ekledi.

Bölgedeki hastaneler, sıcakla ilgili rahatsızlıklar nedeniyle başvuran hasta sayısında artış kaydediyor. Perşembe günü, Delhi'deki bir hastanede tedavi gören bir işçi, sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, sıcak çarpmalarını "hayatı tehdit eden" bir durum olarak nitelendiriyor ve ölüm oranının %40 ile %64 arasında olduğunu belirtiyor. Kuzey, orta ve batı Hindistan'da son iki haftadır süren aşırı sıcaklar, maksimum sıcaklıkların 45-46°C civarında seyretmesine ve bazı bölgelerde 50°C'ye kadar çıkmasına neden oldu.

Birçok bölge, artan tüketim nedeniyle ciddi su ve elektrik sıkıntıları yaşıyor. Yükselen sıcaklıklar Hindistan genelinde yangınların artmasına yol açtı ve yetkililer, Jammu ve Keşmir'deki orman yangınlarını izlemek için dronlar kullanıyor. Geçtiğimiz hafta başkent Delhi ve çevresindeki bölgeler, 50°C'ye yaklaşan rekor sıcaklıklar yaşadı. Delhi'deki su tankerlerinden su almak için mücadele eden sakinlerin videoları sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı. Başkentin birçok bölgesinde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yetkililer, Çarşamba günü Mungeshpur bölgesinde kaydedilen 52.9°C sıcaklığının, hava istasyonunda bir sensör arızası sonucu olup olmadığını araştırıyor. The Lancet'te yayınlanan bir çalışma, Hindistan'da aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümlerin 2000-2004 ile 2017-2021 arasında %55 arttığını ortaya koydu. Çalışma, 2021 yılında Hindistan'da sıcaklık nedeniyle 167.2 milyar potansiyel iş saati kaybedildiğini de belirtti. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının artık daha uzun, daha yoğun ve daha sık hale geldiğini söylüyor.

Hindistan'da en az 15 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti
Hindistan'da en az 15 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti
Hindistan'da en az 15 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti

Hindistan, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölümler Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:18 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:40:30. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölümler Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement