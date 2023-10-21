 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hindistan'da Filistin'e destek yürüyüşünde yanlışlıkla İtalya bayrağı taşıdılar - Son Dakika

Hindistan'da Filistin'e destek yürüyüşünde yanlışlıkla İtalya bayrağı taşıdılar

Son Güncelleme: 21.10.2023 15:36

Hindistan'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde ilginç bir olay yaşandı. Yürüyüşü düzenleyen grup Filistin yerine İtalya bayrağı kullandı. O anlara ait görüntüler kısa sürede viral oldu.

İsrail 15 gündür Gazze'yi bombalamaya devam ederken, dünyanın birçok ülkesinde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlenmeye devam ediyor. Özellikle Müslüman ülkeler İsrail'e sert tepkiler gösterirken, Hindistan'da düzenlenen bir organizasyonda ortaya ilginç görüntüler çıktı.

FİLİSTİN YERİNE İTALYA BAYRAĞI KULLANDILAR

Hindistan'da Filistin için düzenlenen destek yürüyüşünde yanlışlıkla başka bir ülkenin bayrağını kullandı. Yürüyüşe katılanlar Filistin yerine İtalya bayrakları sallayarak İsrail'in bombardımanına tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Söz konusu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada da viral oldu. Video kısa sürede binlerce kez izlenip paylaşılmaya başlandı.

Filistin, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Filistin'e destek yürüyüşünde yanlışlıkla İtalya bayrağı taşıdılar - Son Dakika


Son Dakika
15:50 9. hafta şahane başladı! 4 gollü maçın kazananı ev sahibi oldu
15:32 Bıçak altına yatan Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek
15:35 25 gündür kayıp olarak aranıyordu! Kafası ve bacakları köy meydanında bulundu
15:26 Hindistan'da Filistin'e destek yürüyüşünde yanlışlıkla İtalya bayrağı taşıdılar
14:57 UEFA, Galatasaray taraftarının faturasını kulübe kesti
14:39 Filistin zirvesine Hakan Fidan'ın sözleri damga vurdu: Bu acıların sürmesine izin vermeyeceğiz
14:29 Gazze'de hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor
13:39 Can Yaman kendisini görüntüleyen hayranının telefonunu alıp yere fırlattı
13:23 İsrailli Binbaşı: Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından endişeliyiz
13:11 Açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze için sadece 20 tırın geçmesine izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2023 16:38:53. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Filistin'e destek yürüyüşünde yanlışlıkla İtalya bayrağı taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement