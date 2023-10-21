Hindistan'da Filistin'e destek yürüyüşünde yanlışlıkla İtalya bayrağı taşıdılar

İsrail 15 gündür Gazze'yi bombalamaya devam ederken, dünyanın birçok ülkesinde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlenmeye devam ediyor. Özellikle Müslüman ülkeler İsrail'e sert tepkiler gösterirken, Hindistan'da düzenlenen bir organizasyonda ortaya ilginç görüntüler çıktı.

FİLİSTİN YERİNE İTALYA BAYRAĞI KULLANDILAR

Hindistan'da Filistin için düzenlenen destek yürüyüşünde yanlışlıkla başka bir ülkenin bayrağını kullandı. Yürüyüşe katılanlar Filistin yerine İtalya bayrakları sallayarak İsrail'in bombardımanına tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Söz konusu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada da viral oldu. Video kısa sürede binlerce kez izlenip paylaşılmaya başlandı.