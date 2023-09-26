Hindistan'da kobra yılanın ısırdığı motosikletli adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Hindistan'da kobra yılanın ısırdığı motosikletli adam hayatını kaybetti

Hindistan\'da kobra yılanın ısırdığı motosikletli adam hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 26.09.2023 14:27

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir köyde, yılan yakalayıcısı olduğu söylenen bir adam, bisikletle seyir halindeyken yılan tarafından ısırıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Adamın yılanı ellerinde tutarken ısırıldığı ve hayatını kaybettiği görülüyor. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Madhya Pradesh'in Indore bir köyde motosikleti üzerinde kobra yılanının ısırdığı yılan hayatını kaybetti.

Hindistan'da kobra yılanın ısırdığı motosikletli adam hayatını kaybetti

Olayın videosu sosyal medyada viral hale geldi. Videoda adam, yılanın ısırdığı adam bir anda yere yığılıyor. Vatandaşlar adamın yere yığıldıktan bir kaç dakika sonra öldüğünü söyledi.

Edinilen bilgilere göre, olay Indore'un Mhow Teli Kheda köyündeki jandarma karakolunun yanında meydana geldi.

İsmi Manish olarak açıklanan adamın yılan yakalayıcısı ve olduğu belirtildi.

Paylaşılan videoda, motosiklet üzerinde giden adamın elinde tuttuğu yılanın bir anda adamı ısırdığı görülüyor. Yere yığılan adam bir kaç dakika içinde hayatını kaybetti.

Adamı ısırdıktan sonra ortadan kaybolan yılan bir ahırda bulundu.

Manish, yakaladığı yılanı ormana götürmek isterken olay medyana geldi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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SON DAKİKA: Hindistan'da kobra yılanın ısırdığı motosikletli adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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