Hindistan\'da kobra yılanın ısırdığı motosikletli adam hayatını kaybetti

Madhya Pradesh'in Indore bir köyde motosikleti üzerinde kobra yılanının ısırdığı yılan hayatını kaybetti.

Olayın videosu sosyal medyada viral hale geldi. Videoda adam, yılanın ısırdığı adam bir anda yere yığılıyor. Vatandaşlar adamın yere yığıldıktan bir kaç dakika sonra öldüğünü söyledi.

Edinilen bilgilere göre, olay Indore'un Mhow Teli Kheda köyündeki jandarma karakolunun yanında meydana geldi.

İsmi Manish olarak açıklanan adamın yılan yakalayıcısı ve olduğu belirtildi.

Paylaşılan videoda, motosiklet üzerinde giden adamın elinde tuttuğu yılanın bir anda adamı ısırdığı görülüyor. Yere yığılan adam bir kaç dakika içinde hayatını kaybetti.

Adamı ısırdıktan sonra ortadan kaybolan yılan bir ahırda bulundu.

Manish, yakaladığı yılanı ormana götürmek isterken olay medyana geldi.