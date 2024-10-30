Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

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Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otobüsün beton tünele çarpması sonucu meydana gelen kazada, otobüsün ön kısmı tamamen ezildi. İki yolcu olay yerinde, üç kişi ise hastanede hayatını kaybetti. 23 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, eyalet başbakanı yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi için talimat verdi. Kazanın nedeni araştırılıyor.

30.10.2024 09:31  Güncelleme: 09:38
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Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü beton tünele çarptı. Kazada 12 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Kaza, Salı günü saat 14:00 sıralarında Sikar bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, özel bir şirkete ait otobüs aniden savrulmaya başladı ve yüksek hızla beton yapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmı tamamen ezildi.

İki yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, üç kişi hastanede yapılan ameliyatlar sırasında yaşamını yitirdi. SK Hastanesi yetkilileri, 23 kişinin hayati tehlikesi bulunduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Eyalet Başbakanı Bhajanlal Sharma yaptığı açıklamada, "Yaşanan can kayıpları yüreğimizi burktu. Yetkililere yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi için talimat verdim" dedi.

Kazanın nedeni araştırılırken, Hindistan'da son aylarda artan otobüs kazaları dikkat çekiyor. Temmuz ayında yaşanan benzer bir kazada iki çocuk hayatını kaybetmiş, Kerala'da ise bir yaşındaki bebeğin de aralarında bulunduğu dört kişi uçuruma yuvarlanan otobüste can vermişti.

Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Hindistan\'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

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Son Dakika Dünya Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - Son Dakika

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