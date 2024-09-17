Hindistan\'da sosyal medya gösterisi için yılanı ağzına koyan genç, yılanın ısırması sonucu hayatını kaybetti

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Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi katil olarak onu seçmiş

Hindistan'ın Telangana eyaletinde, sosyal medya için tehlikeli bir yılan gösterisi yapan 20 yaşındaki Shiva Raju, kobra ısırması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Cuma günü Desayipet köyünde meydana geldi.

Yılan tutma becerisini babasından öğrenen Raju, bir köylü tarafından bulunan kobrayı yakaladı. Perşembe günü, yılanla yaptığı gösteriyi filme alan genç, riskli bir hareket yaparak kobranın başını ağzına koydu. Bu sırada kobra, Raju'yu ısırdı.

Olayın ardından eve dönen Raju, durumu ailesine bildirdi. Aile üyeleri hemen genci bölgedeki bir hastaneye götürdü. Ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen Raju kurtarılamadı ve yılan ısırığı sonucu hayatını kaybetti.

Bu trajik olay, sosyal medya için tehlikeli içerik üretmenin potansiyel riskleri konusunda endişeleri artırdı. Uzmanlar, özellikle gençleri, takipçi kazanmak veya popülerlik elde etmek uğruna hayati tehlike arz eden eylemlerden kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Yerel yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için halkı bilinçlendirme çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, yılan gibi tehlikeli hayvanlarla temas konusunda daha sıkı düzenlemeler getirilmesi planlanıyor.

Raju'nun ailesi, gencin ölümüyle derin bir üzüntü yaşarken, toplumda da sosyal medya baskısı ve risk alma davranışları üzerine tartışmalar başladı.