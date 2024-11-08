Hindistan'da tapınakta kutsal sanılan su klimaya ait çıktı - Son Dakika
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Dünya

Hindistan'da tapınakta kutsal sanılan su klimaya ait çıktı

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Hindistan'da bir tapınağa gelen insanlar, kutsal sandıkları klima suyunu içmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

08.11.2024 13:01  Güncelleme: 13:12
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Hindistan'dan paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bir tapınağa gelen insanların kutsal sandıkları klima suyunu içmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Görüntülerde insanların suyun damladığı yerde sıraya girdikleri görüldü. Kimisi suyu içerken, kimisi yüzüne sürmeyi tercih etti. Bazıları Hintlilerin de suyun damladığı yerde durup dua ettiği görüldü. İzleyenlere "pes" dedirten görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.

Hindistan\'da tapınakta kutsal sanılan su klimaya ait çıktı

Sosyal Medya, Hindistan, Yaşam, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da tapınakta kutsal sanılan su klimaya ait çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Dr. Büşra:
    Allah kimseyi bu ülkeye düşürmesin. Es kaza havaalanını kullanmak zorunda kaldım. O pis koku ve cahiliyet 3 ay üstüme yapıştı çıkmadı 13 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ister camide ister klisede istersen sinogokta ALLAHA dua edeceksin kabuldür klima suyu içip ineğe tapmak nedir 6 5 Yanıtla
  • Firdevss null:
    ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk 4 2 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    Cahil bir toplum ne dersen de inanmaz 5 0 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    İyi bari lağım suyu falan değilmiş :) 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burdada var bu türlerden yakında burdada bir cufcufcu şaklaban çıkarsa şaşırmayın 0 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    boş yapma ferhat bozuntusu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hindistan'da tapınakta kutsal sanılan su klimaya ait çıktı - Son Dakika
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