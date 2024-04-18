Hindistan'da Çocukları Ayaklıkta Taşıyan Aileye Eleştiri

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Hindistan'da ailelerin scooter'la seyahat etmesi oldukça yaygındır. Genellikle bir ebeveyn scooter'ı sürerken, diğer ebeveyn arkada oturur ve çocuklar genelde onların arasına sıkışmış halde veya scooter kullanan yetişkinin önünde durarak yolculuk eder. Ancak sosyal medyada dolaşan bir video, Bengaluru'dan bir çiftin, çocuklarını yanlarındaki ayaklıkta ayakta tutarak trafikte scooter kullanırken gösteriyor.

Videoda, adam scooter'ı sürerken eşi, yanındaki ayaklıkta dengede duran çocuğu bir eliyle tutuyor. Bir sosyal medya kullanıcısı bu videoyu paylaşarak Bengaluru Polisi'nden duruma müdahale etmelerini istedi. Kullanıcı, videoyu şehrin yoğun trafiğiyle bilinen Whitefield bölgesinde çektiğini belirtti. Birçok kullanıcı da ebeveynlerin bu "dikkatsiz" davranışını eleştirdi.

Bir kullanıcı şöyle dedi: "Söyleyecek sözüm yok! 2022'de Hindistan'da trafik kazaları her saat başı 19 can aldı! 2022'de toplam 461,312 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 168,491 kişi hayatını kaybetti ve 443,366 kişi yaralandı! Ve biz hâlâ yollarda böyle şeyler yapıyoruz!" Başka bir yorumda, "Sadece bir çukur bu keyifli sürüşü değiştirebilir, ufak bir dengesizlik bile," denildi. Bir diğer kullanıcı ise bunu "tamamen saçma" olarak nitelendirdi. Ancak bir kişi çiftin savunmasına geçerek, "İkiz çocuklarım var, scooter'ımız aynı... Bazen kısa mesafeler için bu, çocuklardan birini güvende tutmanın en iyi yoludur, diğeri önde durur. Araba alacak durumum yok. Otomobil ile gitmemiz gerektiğinde, bu şekilde seyahat etmek zorundayız, lütfen bu tür şeyleri abartmayın." şeklinde konuştu.