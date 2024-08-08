Hindistan\'da üzerine 5. kattan av köpeği düşen 4 yaşındaki kız, hayatını kaybetti

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Hindistan'da tuhaf bir kaza yaşandı. Bir av köpeği cinsi köpek, açıklanamaz bir şekilde beş kat yükseklikten düşerek 4 yaşındaki bir kızın üzerine indi ve küçük kızın ölümüne neden oldu. Bu trajik olay şok edici bir videoya yansıdı.

Times of India'nın haberine göre, kimliği açıklanmayan küçük kız, annesiyle birlikte Thane'deki dar bir sokakta yürüyordu. Saat yaklaşık 16:30 sıralarında, yakındaki bir binadan adeta havadan düşercesine bir köpek yere çakıldı. Köpek, hiç beklenmedik bir anda ailenin üzerine düştü ve doğrudan küçük kızın üstüne indi.

Viral olan video görüntülerinde, kızın panik içindeki annesinin yaralı kızını hızla kucaklayıp yardım almak için koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Habere göre, kız ağır yaralandı ve kaldırıldığı yerel hastanede hayatını kaybetti.

Bu arada, köpek ilk başta şaşkın bir şekilde yerde hareketsiz kalıyor, ancak birkaç saniye sonra hareket etmeye başlıyor ve sendeleyerek ayağa kalkmaya çalışırken sokağın ortasında kalıyor.

Köpeğin ne kadar ciddi yaralandığı veya bu tuhaf düşüşten sonra hayatta kalıp kalmadığı belirsiz.

Olay yerindeki esnaf ve yayaların, aralarında gerçekleşen bu trajik kazayı fark etmediği görülüyor.

Polis, köpeğin nasıl bu kadar yüksekten düştüğünü ve köpeğin atladığını mı yoksa binadan atıldığını mı henüz tespit edemedi.

Times'a göre, kızın annesi polise herhangi bir kötü niyet şüphesi olmadığını söyledi.

Haberlere göre, yetkililer Thane Belediyesi ile birlikte köpeğin sahibini ve olayın çevresindeki koşulları belirlemeye çalışıyor.

Olay, Mumbai'nin yaklaşık 29 kilometre dışında gerçekleşti.