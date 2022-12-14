Testislerinde aşırı ağrıyla hastaneye giden adam, doktorları kırmızı alarma geçirdi - Son Dakika
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Testislerinde aşırı ağrıyla hastaneye giden adam, doktorları kırmızı alarma geçirdi

14.12.2022 16:40
Testislerinde aşırı ağrıyla hastaneye giden adam, doktorları kırmızı alarma geçirdi

Hindistan'da yaşayan 26 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam testislerinde aşırı ağrı şikayetiyle hastaneye gitti. Adamın testislerine solucan sızdığını tespit eden doktorlar acil durum ilan ederek adamı yoğun tedaviye aldı.

Delhi bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan 26 yaşındaki bir adam sağ testisindeki şiddetli ağrı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.

DANS ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Adamın sağ testine ait ultrason görüntülerinde 'dans eden solucanlar' internette kısa sürede gündem oldu. Testis torbasında ağrı, şişkinlik ve ateşle hastaneye başvuran adamın özel bölgesinde iplik benzeri solucanların olduğu ortaya çıktı. Raporda, solucanların Wuchereria bancrofti türünün sivrisinek yoluyla bulaşan nematodları (yuvarlak solucanlar) olduğu ifade edildi.

8 YILA KADAR YAŞAYABİLİYORLAR

Sivrisinek yoluyla yerleşen ve tedavi edilmezse kan kanallarında altı ila sekiz yıla kadar yaşamayı başaran solucanların üreyebildikleri belirtildi.

YOĞUN TEDAVİYE ALINDI

Tedavi altına alınan adamın üç haftalık yoğun ilaç tedavisinin sonrasında solucanlardan tamamen kurtulmayı başardı. Testis torbasında tedavinin sonucunda çekilen ultrason görüntüleri ise "parti bitti" diyerek gösterildi.

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Son Dakika Dünya Testislerinde aşırı ağrıyla hastaneye giden adam, doktorları kırmızı alarma geçirdi - Son Dakika


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