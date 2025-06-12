Hindistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, İngiltere'nin Birmingham kentine uçuşu sırasında Ahmedabad'da düştü. 244 yolcu bulunan uçak Meghani Nagar adlı yerleşim bölgesine düştü. Bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.
Uçağın düştüğü yerleşim yerinde büyük panik yaşanırken etrafı siyah dumanların kapladığı görüldü. Görüntülerde uçağın enkazının yandığı ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanlar kameralara yansıdı.
İngiltere'ye gitmeye hazırlanan uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat üyesi olmak üzere 244 kişi bulunuyordu.
Havayolu şirketi Air India kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahmedabad- Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler - Son Dakika
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