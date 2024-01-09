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Hindistan'da yüzü insan yüzüne benzeyen keçi Doğdu: İnsanlar keçiyi görmek için çiftliğe akı netti - Son Dakika
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Hindistan'da yüzü insan yüzüne benzeyen keçi Doğdu: İnsanlar keçiyi görmek için çiftliğe akı netti

Hindistan'ın Nuav köyünde bir çiftlikte insan yüzüne benzeyen bir yavru keçi doğdu. Bu tuhaf görünümlü hayvanı görmek isteyen köylüler, çiftliğe akın ettiler. Çiftçi Lalchand, yavru keçinin annesinin sütünü içemediğini ve biberonla beslenmesi gerektiğini belirtti. Veterinerler, keçinin garip görünümünün kalsiyum eksikliğinden kaynaklandığını ve hayatta kalma şansının düşük olduğunu düşünüyor.

Hindistan\'da yüzü insan yüzüne benzeyen keçi Doğdu: İnsanlar keçiyi görmek için çiftliğe akı netti
09.01.2024 - 15:26,  Güncelleme: 16:13
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Hindistan'ın Nuav köyünde bulunan bir çiftlikte, insan yüzüne benzeyen bir yavru keçi doğdu ve bu tuhaf görünümlü hayvanı görmek isteyen köylüler,adeta çiftliğe akın ettiler. Lalchand adlı çiftçi, bu yavru keçinin annesinin sütünü içemediğini ve biberonla beslenmesi gerektiğini ifade etti.

Zayıf durumda olan bu hayvan, kendi başına duramıyor; bu nedenle bir genç kız tarafından destekleniyor. Veterinerler, keçinin garip görünümünün kalsiyum eksikliğinden kaynaklandığını ve hayatta kalma şansının düşük olduğunu düşünüyor.

Ancak bu durum, meraklı köylülerin Lalchand'ın çiftliğini ziyaret ederek mutant hayvanı görmelerine engel olmuyor. Benzer durumlar daha önce Hindistan'da yaşanmıştı; 2020'de benzer bir mutant keçi, tanrı avatarı olarak tapınılan bir varlık olarak kabul edilmişti.

2022'nin Kasım ayında ise Sultanpur, Hindistan'da, alnının ortasında birleşmiş iki büyük gözü olan bir keçi doğmuştu. Ayrıca, 2022'nin Ağustos ayında Arkansas, ABD'de iki başlı bir kedi doğduğu haberi gündeme gelmişti ve bu ikinci yüzlü minik arkadaş, Batman: Kara Şövalye filmindeki iki yüzlü Harvey Dent karakterine ithafen "Harvey" adını almıştı.

Hindistan'da yüzü insan yüzüne benzeyen keçi Doğdu: İnsanlar keçiyi görmek için çiftliğe akı netti
Hindistan'da yüzü insan yüzüne benzeyen keçi Doğdu: İnsanlar keçiyi görmek için çiftliğe akı netti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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India, Doğa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da yüzü insan yüzüne benzeyen keçi Doğdu: İnsanlar keçiyi görmek için çiftliğe akı netti - Son Dakika
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