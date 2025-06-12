Hindistan'da Air India'ya ait yolcu uçağı Ahmedabad kentindeki havalimanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.
Hindistan polisi, Londra kentine gitmek üzere 242 kişiyle kalkış yapan yolcu uçağının havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düştüğünü açıkladı. Uçağın enkazının yandığı ifade edilirken bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
Yaşanan kazanın ardından uçak üreticisi firma Boeing'in hisseleri çakıldı. Dün seansı 214 dolarda kapatan Boeing'in hisseleri, vadelide yüzde 8'e yakın düşerek 198 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)