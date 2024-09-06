Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı - Son Dakika
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Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

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Hindistan'a ait Air Vistara uçağında korku dolu anlar yaşandı. Hindistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bomba imha uzmanları uçağa girerken, Erzurum hava sahası da uçuşlara kapatıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "İhbar havada yapılmış. Bir yolcu peçeteye 'Uçakta bomba var.' diye yazmış." açıklamasında bulundu.

06.09.2024 17:24  Güncelleme: 17:35
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Hindistan- Almanya seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a acil iniş yaptı.

HİNDİSTAN UÇAĞI ERZURUM'A ACİL İNİŞ YAPTI

Hindistanlı hava yolu şirketi Air Vistara uçağına Hindistan'dan Almanya'ya giderken, Türkiye hava sahası üzerinde bomba ihbarı yapıldı. Uçak acil olarak Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

BOMBA İMHA UZMANLARI UÇAKTA

Aprona yanaşan uçaktan yolcular tahliye edildi. Havalimanında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri havalimanına sevk edildi.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

ERZURUM HAVA SAHASI UÇUŞLARA KAPATILDI

Bomba imha ekipleri uçağa girip kabin ve kargo bölümünde arama yaptı. Erzurum hava sahası da tedbir amaçlı uçuşlara kapatıldı.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

ORDU VE TRABZON'UN ARDINDAN ERZURUM'A İNEBİLMİŞ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor."

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

YOLCU PEÇETEYE, "UÇAKTA BOMBA VAR" DİYE YAZMIŞ

Vali Çiftçi, bomba ihbarının uçakta peçeteye yazılan bir not nedeniyle yapıldığını anlattı. Çiftçi, "İhbar havada yapılmış. Bir yolcu peçeteye 'Uçakta bomba var.' diye yazmış." dedi. Yolcuların terminal binasına alındığını aktaran Vali Çiftçi, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ve bitiş için süre veremediklerini açıkladı.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

"UÇAĞIN ÖNÜNDEKİ İLK BÖLÜM DE ARAMA TAMAMLANDI"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bomba arama köpeğimiz şu anda uçağın içerisinde. Uçağın önündeki ilk bölüm tamamlanmış durumda. Bu arada çalışmanın uzayabileceğini düşünerek Jandarma Komutanlığımızdan bir bomba arama köpeği talep ettik. Şu anda arama çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

"BAGAJLAR PİSTE İNDİRİLECEK

Vali Çiftçi açıklamasına şöyle devam etti: Çalışma tamamlandıktan sonra, altta bulunan bagajlar pistte indirilecek. Arama köpeklerimiz onları da arayacaklar. Sonra kabin bagajları incelenecek. Onlar da gerekli arama taramalardan geçirildikten sonra, bomba ihbarı asılsız çıkarsa yolcular içeri alınacak. Şu anda iniş ve kalkışlar durdurulmuş durumda. Bu çalışma nihayetlendikten sonra bu acil durum ortadan kalktıktan sonra havaalanımıza iniş ve kalkışlar devam edebilecek. İlk bilgilerimiz bu şekilde.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

"ARAMALARIN NE ZAMAN BİTECEĞİNİ BİLEMİYORUZ"

Saat 16.30 sularında uçak havalimanımıza acil iniş yapıyor. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Aramalar tamamlandıktan sonra ihbar asılsız çıkarsa uçak havalimanımızdan ayrılacak.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Uçaktaki yolcuların sağlık problemi yok. Şu anda böyle bir ihbarın alınmasından sonra uçağın havalimanına inişi belli olduktan sonra bütün ekip tedbiri aldı. 100 tane emniyet personeli tedbiri aldı. AFAD, İtfaiye, ambulanslarımız gerekli tedbirleri aldı. Şu anda herhangi bir yolcunun sağlık problemi yaşadığına dair intikal eden bir şey yok. Notu bırakan kişiyle ilgili herhangi bilgiye ulaşılamadı. Şu anda ilk etapta arama işlemini tamamlamayı istiyoruz. Sonra ona da sıra gelecek. İhbarın doğru olup olmadığını araştırıyoruz. Şu anda bütün yolcuları uluslararası bölüme aldık, dış hatlara aldık, herhangi şekilde pasaportları kontrolden geçirmedik. Şu anda uçakta yer alan yolcuların uyruk durumunu bilemiyoruz."

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

UÇAKTA 247 YOLCU BULUNUYOR

600 kişi kapasiteli olan Uçakta 247 yolcu bulunuyor. Vistara Hava Yolları da acil inişe ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bombay- Frankfurt (BOM-FRA) sefer sayılı UK27 sefer sayılı uçuş, güvenlik nedeniyle Türkiye'ye (Erzurum havalimanı) yönlendirildi ve saat 17.05'te güvenli bir şekilde indi" denildi.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı


BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün, Vistara Havayolları'na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde "Uçakta bomba olduğu" yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır, 234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirilmiştir. 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir. Havaalanında Afad, İtfaiye, Sağlık, Emniyet, UMKE ve DHMİ Ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Erzurum Havaalanımıza saat 21:00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir."

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı


BAKAN URALOĞLU: ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şu açıklamayı yaptı: "Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15:38'de acil durum çağrısında bulunmuştur. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon sağlanarak güvenlik önlemlerinin de alınması ile uçağın saat 16:38'de Erzurum Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirilmiştir.

237 yolcu ve 14 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup, uçaktaki arama çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta yapılan incelemeler neticesinde yolcu ve mürettebatta herhangi bir olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00'a kadar notamlanarak trafiğe kapatılmıştır. Gerekli tahkikatların ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı


İşte bomba ihbarı yapılan uçaktan fotoğraflar:

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum\'a iniş yaptı

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Son Dakika Dünya Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • nermin karadağ: ya kardeşim niye bizim ülke 20 3 Yanıtla
  • hakan eryiğit: amma saçma bi bu ya Almanya nere hindistan nere Erzurum nere harita da bile cok saçma bir düzergah 7 12 Yanıtla
    FURKAN ARIKAN: haritadan dolayı Türkiye yi düz zannediyorsun galiba Türkiye yamuk bir açıda aslında 0 0
  • Muhittin Çavdarlı: Erzuruma giden uçaklardaki yolcuların isyanı; hindistan nere almanya nere biz bunlar yüzünden erzuruma gidemiyoruz:) 4 2 Yanıtla
  • Abdulkadir Aygün: Biz ölene kadar uçaktakiler ölsün.Bize ne yani 0 4 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu: hindistandan almanyaya kadar başka ülke yok sanki 2 1 Yanıtla
  • YoH null: Bana mantıksız geldi iran irak hava sahasını kullanarak yoluna devam eden bir uçak durup durup Türkiye ye girince mi ihbar iran da değil de ırak ta degilde turkiyeye gelince ihbar mantıksız geldi bana 1 0 Yanıtla
  • Çelikk: Eyvah Habere Bak 0 1 Yanıtla

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