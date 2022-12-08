Youtuber kızı kolundan tutup cinsel ilişkiye davet etti, skandal anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Youtuber kızı kolundan tutup cinsel ilişkiye davet etti, skandal anlar kameraya yansıdı

08.12.2022 11:01
Youtuber kızı kolundan tutup cinsel ilişkiye davet etti, skandal anlar kameraya yansıdı

Hindistan'ın Mumbai kentinde canlı yayın yapan Koreli bir Youtuber kendisini kolundan tutup cinsel ilişkiye davet eden bir şahıs nedeniyle dehşeti yaşadı. Skandal anlar saniye saniye Youtuber kızın kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde izleyenleri dehşete düşüren dakikalar yaşandı. Mhyochi adıyla bilinen 24 yaşındaki Hyojeong Park isimli genç Twitch yayıncısı ve Youtube fenomeni, Salı günü saat 23:50'de Hindistan Khar'daki oteline yürürken bir adam izinsiz bir şekilde onun boynuna sarıldı ve yanağından öptü. Erkeklerden biri "Seni seviyorum" diye bağırdı.

KOLUNDAN ÇEKİP İLİŞKİYE DAVET ETTİ

Erkekler, fenomenden telefon numarasını istedi ve biri Mhyochi'nin kolunu kavrayıp onu bir motosiklete doğru çekti. Mhyochi ise direndi ve "Nereye gidiyoruz?" diye sordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hindistan Times'ın haberine göre, video Twitter'da gündem olunca polis olayla ilgili alarma geçti.Mobeen Chand Mohammad Shaikh ve Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari olarak tanımlanan iki kişi, olayın ardından Mumbai polisi tarafından yakalandı.

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