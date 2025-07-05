Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye\'yi düşman ilan etti

"Yeni Çağ Askeri Teknolojileri" etkinliğinde Pakistan savaşına dair açıklamalarda bulunan Hindistan Kara Kuvvetleri 2. Komutanı Rahul R. Singh, bu savaşta sadece Pakistan'la değil aynı zamanda Çin ve Türkiye ile de savaştıklarını söyledi.

Pakistan'la savaşırken Çin'in verdiği silahlarla karşılaştıklarını ifade eden Hintli komutan, savaşın Çin için silahlarını denemek için bulunmaz bir fırsat olduğunu ifade etti.

"BİR DİĞER DÜŞMAN TÜRKİYE"

Daha sonra Türkiye'ye geçen Singh, Türkiye'nin Pakistan'a destek konusunda çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Bayraktar SİHA'ları gördüklerini ve savaş sırasında çok sayıda inip kalkan insansız hava aracına şahitlik ettiklerini vurgulayan Hintli komutan, birçok kişinin neden ateşkes istediklerini sorduğunu söyledi. Savaşı başlatmanın kolay olduğunu ancak kontrol etmenin zor olduğunu belirten Singh, "Bu yüzden savaşı ustaca bir hamleyle uygun zamanda durdurduk." dedi.