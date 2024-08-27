Hintli turist, Malezya\'da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü! 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor

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48 yaşındaki Hintli bir turist, geçen Cuma günü Malezya'nın Kuala Lumpur şehrinde Jalan Masjid India caddesinde bir çukura düştü. Haberlere göre, kadın kaldırımda yürürken zemin aniden 8 metre çöktü ve kadının düşmesine neden oldu. Olay sonrasında arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kayıp turisti bulmak için Kuala Lumpur kurtarma ekipleri, iki rögar arasındaki molozları kesmek için yüksek basınçlı su jetleri kullanacak. Channel News Asia'nın bildirdiğine göre, bu işlem olay yerindeki rögar ile 69 metre uzaktaki başka bir nokta arasında gerçekleştirilecek.

Haber kaynağı ayrıca, Kuala Lumpur Belediyesi'nin arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bir güncelleme yaptığını, Pazar akşamından Pazartesi sabahına kadar yavaş akan suyun fark edildiği daha uzaktaki farklı bir rögarda yapılan temizleme işlemlerinin başarısız olduğunu belirtti. Kuala Lumpur Belediyesi'ne göre, kurtarma ekipleri hala kanalizasyonun sonlandığı Pantai Dalam arıtma tesisinde arama yapıyor. Yetkililer, kayıp kadın bulunana kadar aramanın devam edeceğini söyledi.

Sosyal medyada Hintli kadının bir videosu da paylaşıldı. Görüntüde kadının kaldırımda yürüdüğü ve zeminin aniden çöktüğü görülüyor. Bir saniye içinde kadın içeri düşüyor ve olaya tanık olanları şok içinde bırakıyor.

Kadını bulmak için Maden ve Jeoloji Dairesi, Kuala Lumpur Belediyesi, Kraliyet Malezya Polisi ve Bayındırlık Bakanlığı'ndan oluşan bir görev gücü oluşturuldu.