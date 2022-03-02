Hırsız TikTok fenomenini ayakkabıları ele verdi - Son Dakika
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Hırsız TikTok fenomenini ayakkabıları ele verdi

02.03.2022 13:57
Hırsız TikTok fenomenini ayakkabıları ele verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen olayda, Polis ekipleri 1 Ekim ve 1 Ocak tarihleri arasında çok sayıda soyguna karışan TikTok fenomeni Chozen Hannah'ı gözaltına aldı. Polis ekipleri hırsız fenomeni video çekimleri sırasında giydiği ayakkabısından tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan olayda, TikTok fenomeni Chozen Hannah, TikTok'da şort ve spor ayakkabı ile dans ettiği videoyu paylaştı. Fenomen Chozen Hannah yaptığı paylaşım sonrasında kısa süre içinde polis tarafından tutuklandı.

Hırsız TikTok fenomenini ayakkabıları ele verdi

TİKTOK FENOMENİ BİRÇOK SOYGUNA KARIŞMIŞ

TikTok videolarını izleyen polis ekipleri, Chozen'in giydiği ayakkabıların 1 Ekim ve 1 Ocak tarihleri arasında dört hırsızlık ve soygun esnasında giyildiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Chozen'in TikTok videolarında giydiği ayakkabıların soygunlarda giyilen ayakkabılarla eşleştirdi. Yaptığı soygunlar esnasında üzerinde silah ve yaralayıcı madde bulunduğu da tespit edilen Chozen, soygun ve silah taşıma suçlarından yargılanacak.

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Hırsızlık, Tiktok, ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

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