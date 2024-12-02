Hizbullah Esad'a sırtını döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hizbullah Esad'a sırtını döndü

Geniş Video İzle

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası zor duruma düşen Hizbullah'ın, Esad'ı desteklemek için Suriye'ye takviye kuvvet gönderme niyetinde olmadığı öne sürüldü.

02.12.2024 19:52  Güncelleme: 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında büyük kayıplar veren Hizbullah Hareketi, Beşşar Esad yönetimini desteklemek amacıyla Suriye'ye takviye kuvvet gönderme niyetinde değil.

Suriye'de Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) öncülüğündeki Suriye Milli Ordusu (SMO), İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği gün Halep'e yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. 28 Kasım tarihinde ardı ardına meydana gelen gelişmeler dünyaiçin sürpriz niteliğini taşıdı.

HİZBULLAH ESAD'A SIRTINI DÖNDÜ

SMO'nun 5 gün gibi kısa bir sürede elde ettiği büyük kazanımların ardından zor duruma düşen ve sürekli olarak geri çekilen Esad rejimi, müttefiklerinden yardım arayışına girdi. İran yanlısı Şii milisler, muhalifler ile çatışan Esad güçlerine destek için Irak'tan Suriye'ye girdi. Ancak Suriye'de güçlü bir varlığa sahip olan Hizbullah ise Esad yönetimine sırtını döndü. Reuters'a bilgi veren Hizbullah'tan üst düzey bir kaynak, Esad'ı desteklemek için Suriye'ye takviye kuvvet gönderme niyetinde olmadıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 28 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. Aynı gün Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Hizbullah Esad\'a sırtını döndü

Politika, Gündem, Suriye, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah Esad'a sırtını döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zamanecocuk MUZAY:
    ESED. Ortadoğu'nun en dürüst ve Bundan dolayı ihanete uğradığı için en çaresiz adamıdır! Bu adama iftira atan herkesle hesaplaşacağız! AHİRETTE.. 4 26 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    eset inat ediyor gidici bu diktatör 20 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Öyle bir şey yok, bu haber siyonist uydurmasıdır. Lübnan Hizbullah'ı, Filistin, Suriye, Yemen, Irak, İran direnişte bir bütündür. 0 2 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Hizbullah Batı'nın sahte İslami terör örgütünün maşasidir! Yakında tüm örgütü ifşa edeceğiz.. 2 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Esad şamı çoktan terk etti ,Rus savaş gemisinde keyif çatıyor 1 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    MADE IN Hizbullah? Owners by Satan England ör DEutsland!¿ 0 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Hizbullah İngiltere'nin ve Almanya'nın kurduğu Lawrence öğrencilerinden kurtulan sahte İslami Cihad örgütüdür! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
18:57 Canlı anlatım Maçta tek gol var Canlı anlatım! Maçta tek gol var
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 20:40:29. #1.11#
SON DAKİKA: Hizbullah Esad'a sırtını döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.