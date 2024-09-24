Hizbullah'ın İsrail'e fırlattığı füzenin otoyola düştüğü anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah'ın İsrail'e fırlattığı füzenin otoyola düştüğü anlar kameraya yansıdı

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İsrail otoyolunda sürücüler, Hizbullah'ın Lübnan'dan attığı roketlerden korunmak için panikle kaçıştı. Demir Kubbe sistemi tüm roketleri engelleyemedi. İsrail ordusu, 55 roketin kuzey İsrail'e düştüğünü, hasar ve yangınlara neden olduğunu açıkladı. Çatışmalar, 2006'daki savaştan bu yana Lübnan'da bir günde en yüksek can kaybına yol açtı. Gerginlik tırmanırken, uluslararası toplum endişeyle gelişmeleri izliyor.

24.09.2024 15:06  Güncelleme: 15:12
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İsrail'de bir otoyolda seyreden sürücüler, yola düşen Hizbullah füzesinden korunmak için paniğe kapıldı. Bu olay, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e roket saldırıları düzenlediği ve İsrail'in Demir Kubbe savunma sisteminin tüm roketleri engelleyemediği bir dönemde yaşandı.

Tamra kasabası yakınlarındaki otoyolda çekilen bir video, roketlerin siren sesiyle birlikte araçların yol kenarına çekildiğini gösteriyor. Aniden yolun ortasına düşen bir roketin patlamasıyla büyük bir duman bulutu yükseliyor. Öndeki araçtan inen korkmuş bir adam, hızla yere yatarak korunmaya çalışıyor.

Bu olay, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği ve 90'dan fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 500 kişinin ölümüne neden olan yoğun bombardımanın ertesi günü yaşandı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği komuta-kontrol merkezleri ve cephanelikler gibi hedefleri vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Salı sabahı Lübnan'dan atılan 55 roketin kuzey İsrail'e düştüğünü, yangınlara ve binalarda hasara yol açtığını bildirdi. Ordu yetkilileri, Hizbullah hedeflerine onlarca hava saldırısı düzenlediklerini ve sınır yakınındaki hedefleri tank ve topçu ateşiyle vurduklarını açıkladı.

Bu çatışmalar, 2006'daki bir aylık savaştan bu yana Lübnan'da tek bir günde en yüksek can kaybına neden oldu. İsrail ordusu, kara harekatı için acil bir plan olmadığını ancak hazır olduklarını belirtti.

Dünya liderleri BM Genel Kurulu için New York'ta toplanırken, Orta Doğu'daki bu şiddetli çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların artırılması ümit ediliyor.

Hizbullah'ın İsrail'e fırlattığı füzenin otoyola düştüğü anlar kameraya yansıdı
Hizbullah'ın İsrail'e fırlattığı füzenin otoyola düştüğü anlar kameraya yansıdı
Hizbullah'ın İsrail'e fırlattığı füzenin otoyola düştüğü anlar kameraya yansıdı
Hizbullah'ın İsrail'e fırlattığı füzenin otoyola düştüğü anlar kameraya yansıdı
Hizbullah\'ın İsrail\'e fırlattığı füzenin otoyola düştüğü anlar kameraya yansıdı

Savaş ve Çatışma, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'ın İsrail'e fırlattığı füzenin otoyola düştüğü anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Yiğit:
    Bomba patlamış olan olmuş adam araçtan dışarı çıkıp kendini yere atıyor 0 0 Yanıtla
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