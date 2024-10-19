Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

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Hizbullah'a ait bir kamikaze İHA'sı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evini hedef aldı. Hükümet ofisinden yapılan açıklamada saldırı haberleri doğrulanırken o esnada Netanyahu'nun evde olmadığı belirtildi.

19.10.2024 09:53
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Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir kamikaze İHA'sı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evini hedef aldı. Görgü tanıkları, İHA'nın pikesi sonrası büyük bir patlama gördüklerini aktardı.

NETANYAHU'NIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

İHA saldırısı esnasında herhangi bir siren duyulmadığı aktarıldı. İsrail Başbakanı'nın akıbeti bilinmiyor. Ofisi açıklama yapmayı reddetti. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi.

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA: 3 İHA GİRDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğinin tespit edildiği, ikisinin imha edildiği belirtildi. Bir İHA'nın Kayserya kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.

SALDIRI HABERİNİ DOĞRULADILAR

Netanyahu'nun hükümet ofisi, açıklama yaptı. Netanyahu'nun Kayserya'daki evinin vurulduğunu doğruladı, fakat Netanyahu'nun o esnada evde bulunmadığını söyledi. Hükümet ofisi, Netanyahu'nun yaralandığı iddialarını reddetti.

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Öte yandan, İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş-çıkışlarını kapattığı bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandığı görülüyor. Aynı şekilde, sosyal medyada dolaşan bir görüntüde bölgede uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA'nın geçtiği ve ardından saldırı alarmları çaldığı dikkati çekiyor. Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah\'ın kamikaze İHA\'sı Netanyahu\'nun evini hedef aldı

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Son Dakika Dünya Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Ismail Baydemir:
    İnşaallah,Mazlumun ahı yerde kalmaz.Mzlumun öcü zalimin yaptığından daha ağır olacak.Rabbim kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin..Amin 646 20 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    öldümü inşallah öyle olur 563 21 Yanıtla
    Murat Ceylan:
    ölsede demezler Mehmet 1 0
  • MUHAMMED EBZAL:
    Nemrut u bir sinek öldürdü. Allah cc dilerse herşey olur. 514 24 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    hadi be Hizbullah yap aslanım 396 19 Yanıtla
  • Murat Demirtaş:
    Hadi inşallah 341 18 Yanıtla
  • Bir Yolcu:
    yalandan yapiyolar. kendilerini haklı çıkartmak için karşılıklı savaş oluyomuş algısı yapiyolar 173 43 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi:
    Allah seni ıslah etsin 3 0
  • Furkan Solak:
    Kayseri diye okudum :D 100 21 Yanıtla
    Mehmet Olğaç:
    Bende ?? 0 1
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