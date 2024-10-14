Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti

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Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse düzenlediği İHA saldırısında öldürdüğünü iddia ettiği Genelkurmay Başkanı Herzi Helevi, vurulan Golani üssünü ziyaret etti. 4 askerin öldüğü saldırıyı değerlendiren Helevi "Bu acı verici sonuçlar doğuran ciddi bir girişimdir. Savaşmaya ve idman yapmaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan İsrail ordusu "Askerlerimize yemek yerken yapılan saldırı bir savaş suçudur" açıklamasında bulundu.

14.10.2024 09:59  Güncelleme: 10:22
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu dün gece saatlerinde sürpriz bir saldırıyla sarsıldı.

4 ASKER ÖLDÜ 67 ASKER YARALANDI

Hizbullah'ın Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse düzenlediği İHA saldırısında İsrail ordusundan 4 asker hayatını kaybederken 67 asker de yaralandı.

GENELKURMAY BAŞKANI HELEVİ'NİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Hizbullah'ın bu şok saldırısı esnasından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Helevi'nin de hayatını kaybettiğini iddia edilmişti. İsrail medyası tarafından "En acı gece" manşetleriyle geçilen haberlere Arap medyasında yer alan iddialar da eklenirken gerçek gün ağarınca ortaya çıktı.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

İsrail Genelkurmay Başkanı Helevi, Hizbullah'ın İHA saldırısı düzenlediği Golani üssünü ziyaret ederken görüntülendi. Saldırıyı başarıyla savuşturduğunu öne sürdüğü askerlerini öven Helevi "Savaştayız ve arkadaki bir eğitim üssüne yapılan saldırı acı verici sonuçlar doğuran ciddi bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Helevi "Önümüzdeki savaşlar için hazırlanmaya ve idmanlarımızı kusursuz bir şekilde yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İSRAİL'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Öte yandan İsrail ordusu, "Hizbullah'ın saldırısı için insan hakları örgütleri harekete geçmeli. Askerlerimize yemek yerken yapılan saldırı bir savaş suçudur" açıklamasında bulundu. Açıklamada dikkat çeken yüzsüzlük sonrası bu kez de İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yine skandal bir paylaşım yapıldı. Kadın ve çocuk demeden masum Filistinlileri sığındıkları her yerde öldüren İsrail ordusu, sosyal medyasından, "Bir okulun ve bir BM binasının yakınları, Hizbullah'ın roket fırlatmak için seçtiği yerler." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah\'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti

Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kerim Cüceler:
    Ferhat gözün aydın kardeşin ölmemiş yaşıyor 25 5 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Dötüne kym Ferhat 15 3 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Yemek yerken vurulması savaş suçuymuş... Be aq sizin attığınız her adım savaş suçu 11 0 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş:
    Domuz köpekler Beşikteki çocukları öldürürken savaş suçu sayılmıyor mu 5 0 Yanıtla
  • Ugr g:
    şaşırdık mı 1 2 Yanıtla
  • Tahir Arı:
    Siz inanmismiydiniz yoksa öldüğüne. Danışıklı dövüş şimdi israil bi yeri daha vurur 1 2 Yanıtla
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