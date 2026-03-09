Hizbullah, İsrail'in iç kesimlerinde yer alan Beyt Şemeş bölgesindeki bir uydu iletişim istasyonunu hassas füzelerle hedef aldığını duyurdu.
Lübnan sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte gerçekleşen bu saldırı, çatışmaların başlangıcından bu yana düzenlenen en uzak menzilli operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Saldırı anına ait görüntülerde, tesiste büyük patlamaların yaşandığı ve binalarda ağır hasar oluştuğu görülürken, personelin panikle sığınaklara kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
Hizbullah'ın saldırısından İsrail askerleri böyle kaçtı
