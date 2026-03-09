Hizbullah\'ın saldırısından İsrail askerleri böyle kaçtı

Hizbullah, İsrail'in iç kesimlerinde yer alan Beyt Şemeş bölgesindeki bir uydu iletişim istasyonunu hassas füzelerle hedef aldığını duyurdu.

TESİS YERLE BİR OLDU, İSRAİL ASKERLERİ KAÇIŞTI

Lübnan sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte gerçekleşen bu saldırı, çatışmaların başlangıcından bu yana düzenlenen en uzak menzilli operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Saldırı anına ait görüntülerde, tesiste büyük patlamaların yaşandığı ve binalarda ağır hasar oluştuğu görülürken, personelin panikle sığınaklara kaçtığı anlar kameralara yansıdı.