Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek - Son Dakika
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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım ilk kez kameraların karşısına geçti ve "İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek" açıklamasında bulundu. Kasım, "Ağır bir yük ve güven göstergesi olan bu sorumluluğu bana verdiği için Hizbullah'a teşekkür ediyorum, emaneti taşıyacağız" dedi.

30.10.2024 16:13  Güncelleme: 16:37
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmüştü. Nasrallah'ın ardından liderliğe getirilen Naim Kasım ilk kez kameraların karşısında açıklamalarda bulundu.

"NASRALLAH'I TAKİP EDECEĞİM"

Kasım, "İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek" dedi. Savaş planlarının devam edeceğini ifade eden Kasım, "Benim yolum Nasrallah'ın yoludur, onu takip edeceğim" diye konuştu.

Naim Kasım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ağır bir yük ve güven göstergesi olan bu sorumluluğu bana verdiği için Hizbullah'a teşekkür ediyorum, emaneti taşıyacağız. Şehit Komutan Yahya Al-Sinvar, Filistin ve özgür dünya insanları için kahramanlığın ve direnişin simgesidir ve hep öyle kalacaktır.

"LİDERLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Şehit liderlerimizin kanı yerde kalmayacak. Bu yolda ilerleme konusunda kararlıyız. İsrail, 2006'dan bu yana her gün Lübnan'a saldırıyor. İsrail'i 2006'da Lübnan'dan çıkartan şey uluslararası kurumlar değil direnişti.

İsrail'in bölge üzerinde uyguladığı büyük bir projeyle karşı karşıyayız. Bu sadece Lübnan ve Gazze ile sınırlı olmayan, direnişin küresel güçlere karşı verdiği bir savaştır.

Projeyi hayata geçirmek için her türlü vahşet ve imha tekniğini kullanıyorlar. Bununla yüzleşmeli ve izlemekle yetinmemeliyiz. Gazze ve Lübnan'daki direniş bir gurur destanıdır ve nesillerimizin geleceğini yaratacaktır."

NAİM KASIM KİMDİR?

Beyrut'ta 1953 yılında dünyaya gelen Naim Kasım, 30 yıldan uzun süredir İran destekli Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden biri.

Lübnan Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Kasım, 1970'lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliğini kurdu. Kasım, daha sonra Lübnan'daki Şii Emel Hareketine katıldı. İran'daki 1979 devriminin ardından Kasım, Emel Hareketinden ayrıldı. İran'daki devrim, birçok Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncesini de şekillendirdi.

Kasım, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgaline yanıt olarak, İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle kurulan Hizbullah'ın temelini atan toplantılara katıldı. Kasım, 1991 yılında silahlı hareketin o zamanki Genel Sekreteri Abbas el- Musavi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Musavi, ertesi yıl İsrail'in helikopter saldırısında öldürüldü ve Hasan Nasrallah Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Nasrallah lider olduğunda da Kasım, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etti.

Kasım, uzun süredir Hizbullah'ın önde gelen sözcülerinden biri olarak son bir yıldır İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası basına açıklamalarda bulunan bir isimdi.

Aynı şekilde Kasım, Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından televizyondan açıklama yapan ilk Hizbullah üst düzey yöneticisi idi.

Kasım, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın eski Genel Sekreterinin yerine "en erken fırsatta" bir halef seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğini söylemişti.

Hizbullah\'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek

Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Tahsin Mehdevi:
    Nasrallah'a Hizbullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM... 44 16 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    Allah rahmet eylesin sana şimdiden. Mekanın cennet olsun.... 27 22 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Hizbullah, Hamas, İslâmî Cihad, , Ensarullah, HaşdiŞabi, İDM, Fhkc müslümanların izzetini koruyor. Rabbim her daim muzaffer eylesin... 30 10 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN SENDE BÜYÜK KONUTAN SİBVAR GİBİ BÜYÜK KAHRAMAN OLACAKSIN KORKAKLAR ÖLÜR AMA KAHRAMANLAR ÖLÜMSÜZLEŞİR SAYGIİLE SELAMLIYORUM YAŞASIN HİZBULAH YAŞASIN YEMEN YAŞASIN GAZE VE HAMAS.. 21 7 Yanıtla
    VillaUmut:
    Hocam ne güzel dini bütünsünüz de anadil baya zayıf, kursa falan yazılın siz en iyisi. 0 0
  • Mehmetali Karatay:
    El fatiha 8 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yakındır 12 14 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Yeni hedef belli oldu.. 11 14 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    1 haftaya kalmaz sende gidersin ancak boş boş konuşun. 10 13 Yanıtla
    mesut uluç:
    sen de burdan havla dur . 0 0
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