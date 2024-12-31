Hizbullah, İsrail\'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler

Dünya

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girdi. İki ülke, ateşkesi karşılıklı olarak ihlal etmeye devam ediyor. Son olarak Hizbullah tarafından ateşkes sonrası için İsrail'e adeta tehdit gibi açıklama yapıldı.

"HER ŞEY ÇOK FARKLI OLACAK"

Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Komati, ateşkes sonrasını işaret ederek her şeyin çok farklı olacağını söyledi. Komati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İsrail ile 60 günlük ateşkes anlaşmasına bağlı kaldık ancak 61. gün her şey çok farklı olacak. İsrail, Güney Lübnan'dan çekilmezse harekete geçeceğiz."

İSRAİL, 62 BELDEYE YAKLAŞILMAMASI UYARISI YAPTI

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlere yaşadıkları bölgelere dönmeme uyarısı yaptı. Adraee, bölge sakinlerine seslenerek bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki köylere yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. Paylaştığı haritanın güneyine doğru hareket edilmemesini isteyen Adraee, söz konusu bölgelere gidenlerin İsrail ordusu tarafından hedef alınabileceğine işaret etti.

Adraee'nin paylaştığı haritada Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattındaki şu beldeler yer aldı:

Ed-Dıhayra, Et-Taybe, Et-Tıyri, En-Nakura, Ebu Şaş, İbil Saki, El-Beyada, El-Cebin, El-Hıyam, Hırbet, Matmura, El-Mari, El-Adiset, El-Kalia, Umm Tute, Sıleyb, Ernun, Bint Cibeyl, Beyt Lif, Blida, Beni Hayyan, El-Bustan, Ayn Arab Mercayun, Dibbin, Debal, Deyr Mimas, Deyr Siryan, Hula, Halta, Hanin, Tayr Harfa, Yahmar, Yarun, Yarin, Kefr Hammam, Kefr Kila, Şuba, Ez-Zelutiyye, Mıhaybib, Meys el-Cebel, Misat, Mercayun, Mervahin, Marun er-Ras, Merkaba, Adişet el-Kusayr, Ayn İbil, Aynata, Ayta eş-Şab, Ayterun, Alma eş-Şaab, Arab el-Luveyze, El-Kuzah, Rab Telatin, Ramiye, Rimeyş, Raşaya el-Fuhhar, Şeba, Şıhhin, Şema ve Talmuse.