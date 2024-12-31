Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler

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Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da başlayan ateşkes anlaşması, iki ülke tarafından sık sık ihlal ediliyor. Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Komati yaptığı son açıklamada İsrail'i adeta tehdit etti. Komati, ''Ateşkes anlaşmasına bağlı kaldık ancak 61. gün her şey çok farklı olacak'' ifadelerini kullandı.

31.12.2024 15:43  Güncelleme: 15:53
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Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girdi. İki ülke, ateşkesi karşılıklı olarak ihlal etmeye devam ediyor. Son olarak Hizbullah tarafından ateşkes sonrası için İsrail'e adeta tehdit gibi açıklama yapıldı.

"HER ŞEY ÇOK FARKLI OLACAK"

Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Komati, ateşkes sonrasını işaret ederek her şeyin çok farklı olacağını söyledi. Komati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İsrail ile 60 günlük ateşkes anlaşmasına bağlı kaldık ancak 61. gün her şey çok farklı olacak. İsrail, Güney Lübnan'dan çekilmezse harekete geçeceğiz."

İSRAİL, 62 BELDEYE YAKLAŞILMAMASI UYARISI YAPTI

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlere yaşadıkları bölgelere dönmeme uyarısı yaptı. Adraee, bölge sakinlerine seslenerek bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki köylere yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. Paylaştığı haritanın güneyine doğru hareket edilmemesini isteyen Adraee, söz konusu bölgelere gidenlerin İsrail ordusu tarafından hedef alınabileceğine işaret etti.

Adraee'nin paylaştığı haritada Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattındaki şu beldeler yer aldı:

Ed-Dıhayra, Et-Taybe, Et-Tıyri, En-Nakura, Ebu Şaş, İbil Saki, El-Beyada, El-Cebin, El-Hıyam, Hırbet, Matmura, El-Mari, El-Adiset, El-Kalia, Umm Tute, Sıleyb, Ernun, Bint Cibeyl, Beyt Lif, Blida, Beni Hayyan, El-Bustan, Ayn Arab Mercayun, Dibbin, Debal, Deyr Mimas, Deyr Siryan, Hula, Halta, Hanin, Tayr Harfa, Yahmar, Yarun, Yarin, Kefr Hammam, Kefr Kila, Şuba, Ez-Zelutiyye, Mıhaybib, Meys el-Cebel, Misat, Mercayun, Mervahin, Marun er-Ras, Merkaba, Adişet el-Kusayr, Ayn İbil, Aynata, Ayta eş-Şab, Ayterun, Alma eş-Şaab, Arab el-Luveyze, El-Kuzah, Rab Telatin, Ramiye, Rimeyş, Raşaya el-Fuhhar, Şeba, Şıhhin, Şema ve Talmuse.

Hizbullah, İsrail\'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler

Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Reis 13:
    Hizbullah'ı s2m . İsrail her tarafı yaktı yıktı o yetmezmiş gibi en üst komutanlarını öldürdü. halen Hizbullah da Hizbullah. aynı Recebin kınaması gibi fısss bir tehdit fıssss bir kınama gibi 54 23 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Hizbullah hav hav demiş. 41 23 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Nasrallah'a, Şeyh Naim Kasım'a, Hizbullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 14 18 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Sondakika com sona doğru yaklaştıniz,tüm isbirliginiz ile birlikte herşeyi ifşa ediyoruz başta devletin ilgili organlarına ve sonra da halk bilecek sizin ne denli sahte gündem ile insanları oyaladiginizi . Yakında herkes tanıyacaktır gerçek gündemi 15 5 Yanıtla
  • osman şahin:
    Hizbullah ve Hamas denilen terör örgütlerinin yüzünden kırkbin insan katl edildi masum insanlar çocuklar yok edildi hala konuşuyorlar 5 12 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    sizden hiç bir tik olmaz 9 8 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    reis 13 s2ne sağlık 3 7 Yanıtla
  • Ali boz:
    İsrail Orta Doğunun büyük gücü.. adamlar bunu kısa sürede kanıtladı.. 0 3 Yanıtla
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