Hizbullah, İsrail'i kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle vurdu! Patlama sesleri art arda geldi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'i kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle vurdu! Patlama sesleri art arda geldi

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Hizbullah'ın iki numarası Fuad Şükür'ün öldürülmesi sonrasında İsrail'e misilleme saldırısı düzenlendi. Akdeniz kıyısındaki Akka şehri ve birçok İsrail yerleşimini kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle vuran Hizbullah, Telegram hesabından Akka'daki Golani Tugayı Karargahı ile bir diğer üssü tam isabet ile hedef aldığını kaydetti. Bölgeden servis edilen görüntülerde droneların İsrail caddelerinde seyir halinde olduğu ve patlama sesleri geldiği anlar yer aldı.

06.08.2024 15:12
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Hizbullah'ın iki numarası Fuad Şükür'ün Beyrut'taki çok katlı bir binada İsrail tarafından vurulmasıyla kuzey cephesindeki sınır çatışmasının tam ölçekli bir savaşa dönüşeceği korkusu, bugün bir adım daha ileri taşındı.

5 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail işgal ordusuna ait jetler bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun kasabasında bir binayı bombardımana tuttu. AFP'ye bilgi veren Lübnanlı yetkililer, saldırıda 5 Hizbullah üyesinin öldüğünü söyledi. İsrail ordusunun resmi açıklamasında, binanın Hizbullah'ın güney komutanlığı tarafından kullanıldığı belirtildi.

ÖNCE SİRENLER ÇALDI SONRA PATLAMALAR YAŞANDI

Hava saldırısının hemen ardından İsrail tarafında sirenler çaldı. Akdeniz kıyısındaki Akka şehri ve birçok İsrail yerleşimlerinde sirenlerin çalmasını patlama sesleri izledi. Nehariye yakınlarında bir kamikaze silahlı insansız hava aracının infilak ettiği bildiriliyor. Görgü tanıkları, Lübnan sınırına kuş uçuşu 35 kilometre mesafedeki kritik liman şehri Hayfa'dan da dumanlar yükseldiğini aktardı.

Israel Hayom gazetesi, kamikaze silahlı insansız hava aracının bir askeri üssü vurduğunu yazdı. Yerel medya, bir kamikaze drone'un isabet ettiği kuzeydeki Mazra'a kasabasında ise biri ağır iki kişinin yaralandığını duyurdu. İlerleyen dakikalarda 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı resmi olarak açıklandı.

KARARGAH VE ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALDILAR

Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah ise, İsrail'e bir kamikaze drone sürüsüyle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İran destekli grup, Telegram hesabından Akka'daki Golani Tugayı Karargahı ile bir diğer üssü tam isabet ile hedef aldığını kaydetti. Öte yandan İsrail'den gelen görüntülerde aracıyla seyir halinde olan çok sayıda kişinin vurularak yaralandığı anlar yer aldı.

Hizbullah ayrıca, söz konusu saldırıların Fuad Şükür suikastına misilleme olmadığının altını çizdi. Hizbullah'ın açıklamasından sonra da Akka çevresinde drone saldırısı için sirenlerin çaldığı gelen bilgiler arasında. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah ve İsrail arasında topyekun bir savaşı engellemeye çalıştıklarını bildirdi.

Hizbullah, İsrail\'i kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle vurdu! Patlama sesleri art arda geldi

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Son Dakika Dünya Hizbullah, İsrail'i kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle vurdu! Patlama sesleri art arda geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sivet Ok: Bir tane bisiklete bile isabet etmemiş. resmen dalgaya alıyorlar. 105 13 Yanıtla
  • Enver ARSLAN: Misilleme böyle olmaz. Sende onlardan üst düzey yönetici öldüreceksin ki misilleme olsun. Kısasa kısas yani. 95 5 Yanıtla
  • faruk aras: asfalt epey zarar görmüş çok ağır bir saldırı 70 3 Yanıtla
  • Bir garip Ulema: Vuracağınız hedefi İtrail mi belirliyor. Görüntüye bakarsak tam isabet olmuş. 43 15 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Abd heyeti İran'a gitti onlarla görüştü. İsrailin boşalttığı bazı binaların koordinatlarını verdiler. İsraile bir tokat atın müdahale etmiycez ama şöyle yavaşça vurur gibi yapın canı yanmasın. Kamuoyunun gazı alınsın yeter dediler. İran da işte kamikaze ihalarla göstermelik misilleme yapıyor. Yani danışıklı döğüş. 42 6 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: İTRAİLLLİ BİLEREK İZİN VERİYOR BANA SALDIRIYORLAR İMAKI 38 8 Yanıtla
  • Serkan Basar: eyvahhhh eyvahhhh olan yine lübnanlı filistinli masumlara olacak israil misliyle karşılık verir acı ama gerçek 37 5 Yanıtla
  • uğur aksakallı: EEE SİVİLLERİ HEDEF ALMIŞ HİZBULLAHTA.YOKMU ASKERİ HEDEF SANKİ. OLAN YİNE GARİBİM ÇOCUK KADIN YANİ SİVİLLERE OLACAK. 12 8 Yanıtla
  • Gökhan Kar: otoyolu vurdu,intikam alınmış oldu 10 1 Yanıtla
  • Ersin Altiparmak: boş yola ne diye saldiriyosun 0 0 Yanıtla
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