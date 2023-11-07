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Hamas'a destek veren örgüt, İsrail ordusuna ait lojistik tırı böyle havaya uçurdu - Son Dakika

Hamas'a destek veren örgüt, İsrail ordusuna ait lojistik tırı böyle havaya uçurdu

Son Güncelleme: 07.11.2023 11:53

Gazze'de masum sivillerin öldürülmesine karşılık operasyonlarına hız veren Hizbullah, İsrail ordusuna ait lojistik tırını tanksavarla vurarak imha etti.

İsrail ordusuyla karşılıklı saldırıların 30 gündür aralıklarla devam ettiği Lübnan sınırında Hizbullah, İsrail ordusuna ait lojistik tırını tanksavarla vurarak imha etti.

HER ŞEY GAZZE SALDIRILARI İLE BAŞLADI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail 10 binden fazla insanı katletti.

NASRALLAH MEYDAN OKUDU

Saldırılar sürerken Lübnan sınırındaki Hizbullah da İsrail askerlerine çeşitli saldırılar düzenledi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da "Bazıları savaşa giriyoruz dememi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz. Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

TIR VURDULAR

Bu gelişmeler dikkatle takip edilirken tansiyonun yüksek olduğu Lübnan sınırında Hizbullah, İsrail ordusuna ait lojistik tırını tanksavarla vurarak imha etti.

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'a destek veren örgüt, İsrail ordusuna ait lojistik tırı böyle havaya uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'a destek veren örgüt, İsrail ordusuna ait lojistik tırı böyle havaya uçurdu - Son Dakika
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