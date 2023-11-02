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Hizbullah, savaşın başından beri ilk kez bu taktikle İsrail'e saldırdı - Son Dakika

Hizbullah, savaşın başından beri ilk kez bu taktikle İsrail'e saldırdı

Son Güncelleme: 02.11.2023 21:44

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken gözler ülkenin kuzey sınırına çevrildi. Zaman zaman İsrail mevzilerine saldıran Hizbullah, çatışmanın başından bu yana ilk kez koordineli bir şekilde hareket ederek, Lübnan sınırı boyuncu kritik saldırılar düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çoluk çocuk demeden katliam yapan İsrail ordusu, kuzeydeki Lübnan sınırında da teyakkuz durumunda. Zaman zaman Lübnan topraklarını vuran İsrail ordusuna, Hizbullah tarafından 7 Ekim'den bu yana ilk kez koordineli bir şekilde saldırı düzenlendi.

İSRAİL'DEKİ YERLEŞİM ALANLARINI VURDULAR

Hizbullah, hareketli hedeflere ve radar mevzilerine yönelik olağan saldırılar yerine bu kez doğrudan yerleşim bölgelerini vurdu. Hizbullah, yaptığı bu saldırılarda roket ve intihar drone'ları kullandı.

KIŞLAYA İHA SALDIRISI DÜZENLEDİLER

Lübnan Hizbullahı, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'nde konuşlu bulunan İsrail'e ait Zebadin Kışlası'ndaki tabur karargahına iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Uzmanlara göre Hizbullah, İsrail ile arasındaki çatışmaların başladığı 8 Ekim'den bu yana ilk kez bu tür bir silah kullanıyor.

Hizbullah koordineli bir şekilde Lübnan sınırındaki İsrail ordusuna saldırdı

İSRAİL ORDUSU KARŞILIK VERDİ

İsrail ordusu ise, Lübnan topraklarından İsrail tarafına bir dizi roket atıldığını, buna karşılık "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğunu duyurdu.

GÖZLER HİZBULLAH LİDERİNİN KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den sonra yarın ilk kez televizyon karşısına geçerek bir konuşma yapacak. Nasrallah'ın konuşması öncesi tüm gözler İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan-İsrail sınırına çevrildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Hizbullah, savaşın başından beri ilk kez bu taktikle İsrail'e saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah, savaşın başından beri ilk kez bu taktikle İsrail'e saldırdı - Son Dakika
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