Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölüm haberini veren sunucu ağladı - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölüm haberini veren sunucu ağladı

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Lübnan televizyonunda bu gelişmeyi ekran başındakilere aktaran sunucu ise gözyaşlarına boğuldu.

28.09.2024 16:13
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İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah da yaptığı açıklamada Nasrallah'ın dünkü İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı ve "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

LÜBNANLI SUNUCU HABERİ SUNARKEN AĞLADI

Bu gelişmeyi tüm ajanslar gibi Lübnan televizyonları da "son dakika" olarak izleyicilerine duyurdu. Bu esnada bir kadın sunucunun haberi sunarken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Hizbullah lideri Nasrallah\'ın ölüm haberini veren sunucu ağladı

Hasan Nasrallah, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölüm haberini veren sunucu ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emir null:
    teröristler teröristi öldürdü ??? 80 185 Yanıtla
  • ferhat eser:
    saç açık baş açık bu nasıl bir saçmalıktır 23 201 Yanıtla
    Bilgehan Göktürk:
    Yobaz bi sus.. 2 0
    Murat Çil:
    Lübnan şeriatla yönetilmiyor tabikide açık olması normal 2 0
    Can:
    Beni tanıdıktan sonra annende açtı kimse saçma demedi 0 0
  • Aydın Yılmaz:
    Hurilere kavuşmuştur, darısı tüm sevenlerinin başınaü 46 150 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Hizbullah terör örgütüdür. Hizbullahı savunan ise terör savunucusudur. 41 106 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Hadi ileri git orda oyna 1 1
  • Adem GS:
    zoraki aglamişa benziyor... 25 109 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Acaba neden ağladı sevinçten mi, üzüntüden mi 27 75 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölüm haberini veren sunucu ağladı - Son Dakika
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