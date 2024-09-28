Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

Dünya

Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 60'dan fazla saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı. En merak edilen soru ise; Hizbullah lideri Nasrallah saldırı sırasında karargahta mıydı?

NETANYAHU'NUN KONUŞMASINDAN SONRA SALDIRDILAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrası İsrail savaş uçakları, Beyrut'a doğru havalandı. Bombardımana tutulan Dahiye bölgesinde büyük yıkım meydana geldi. Ülkenin güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenlendi. Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceledi.

"NASRALLAH GÜVENDE"

İsrail medyası, 6 binanın yerle bir olduğu hava saldırılarında Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü işaret ederken, İran Tasnim Haber Ajansı ölüm iddialarını yalanladı. Hizbullah'a yakın kaynaklar da "Nasrallah'ın yaşadığını ve güvende olduğunu" belirtti.

İsrail'den Nasrallah'ın son durumuyla ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıda Hizbullah'ın füzelerden sorumlu komutanının öldürüldüğünü açıkladı.

Çok sayıda Lübnanlı, geceyi sokaklarda geçirdi

"VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Öte yandan; İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee saldırı öncesi Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Leyleki ve Hades mahallerindeki 3 binanın boşaltılmasını istemiş ve "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız" ifadelerini kullanmıştı. Bu uyarı sonrası bölgeyi cehenneme çeviren İsrail ordusu, "Hizbullah'a ait hedefleri vurmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.