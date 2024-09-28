Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu - Son Dakika
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Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

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İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'ın ana karargahını vurdu. Saldırının hedefinde olan Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldüğü iddia edildi. İran Tasnim Haber Ajansı ve Hizbullah'a yakın kaynaklar ise Nasrallah'ın yaşadığını belirtiyor.

28.09.2024 09:19
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İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 60'dan fazla saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı. En merak edilen soru ise; Hizbullah lideri Nasrallah saldırı sırasında karargahta mıydı?

NETANYAHU'NUN KONUŞMASINDAN SONRA SALDIRDILAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrası İsrail savaş uçakları, Beyrut'a doğru havalandı. Bombardımana tutulan Dahiye bölgesinde büyük yıkım meydana geldi. Ülkenin güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenlendi. Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceledi.

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

"NASRALLAH GÜVENDE"

İsrail medyası, 6 binanın yerle bir olduğu hava saldırılarında Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü işaret ederken, İran Tasnim Haber Ajansı ölüm iddialarını yalanladı. Hizbullah'a yakın kaynaklar da "Nasrallah'ın yaşadığını ve güvende olduğunu" belirtti.

İsrail'den Nasrallah'ın son durumuyla ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıda Hizbullah'ın füzelerden sorumlu komutanının öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
Çok sayıda Lübnanlı, geceyi sokaklarda geçirdi

"VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Öte yandan; İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee saldırı öncesi Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Leyleki ve Hades mahallerindeki 3 binanın boşaltılmasını istemiş ve "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız" ifadelerini kullanmıştı. Bu uyarı sonrası bölgeyi cehenneme çeviren İsrail ordusu, "Hizbullah'a ait hedefleri vurmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

Orta Doğu, Politika, Güncel, Beyrut, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Yılmaz:
    bu işler mollalarla olmuyor kuvvetli askeri güç ve teknoloji ile oluyor kimse kusura bakmasın arkadaş 68 4 Yanıtla
    Gakko 23:
    Niye kassam tugayları da asgari teçhizatmı var. Adamların olduğu yere itrailliler giremiyor sadece uzaktan bomba 0 0
  • Thecaptainblack:
    Ateşi bol olsun 17 19 Yanıtla
  • Adem GS:
    İran yaşıyor diyorsa ölmüştür. 32 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    zaten bi işe yaramıyor du 22 11 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş:
    O bir gerçek Şuan İhtiyacımız olan tek şey savunma Sanayi İtrail Yunan Türkiye için büyük bir tehdit bu yüzden çok güçlü bir Türkiye şart 20 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Çok acil nükleer baslı füze üretmemiz gerekiyor. Büyük bir caydırıcı silah oldu ülkeler için. 19 0 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Ağzı olan konuşmasın .......madem konusacak , Boş beleş konuşmasın.....siyasi içerikli mesaj vermeye çalışanların bu acı olaydan sonra Allah cc hz kendine yasatsın ki savundu ile sınansın amin 6 6 Yanıtla
    Gursel kalen:
    Ne acı olayı tam tersine sevindirici bir haber. Bir terör örgütü lideri ölmüştür darısı diğer terör örgütlerine olsun 0 0
  • Talat Yelbuz:
    YA ANLAMADIGIM BU MOLLA KIM, LÜBNAN HALKINA NE FAYDASI VAR 5 3 Yanıtla
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