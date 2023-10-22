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Hizbullah'tan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e gözdağı: Bedeli çok ağır olacak - Son Dakika

Hizbullah'tan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e gözdağı: Bedeli çok ağır olacak

Son Güncelleme: 22.10.2023 11:02

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ederken, bugün çok sayıda savaşçısını kaybettiğini duyuran Hizbullah'tan bölgede gerilimi tırmandıracak bir tehdit geldi. İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı başlatması durumunda yüksek bir bedel ödeyeceğine yemin ederek Tel Aviv'e adeta gözdağı veren Hizbullah, halihazırda ''savaşın kalbinde'' olduklarını belirtti.

Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlatması durumunda yüksek bir bedel ödeyeceğine yemin ederek Tel Aviv'e adeta gözdağı verdi. Hizbullah'ın halihazırda 'savaşın kalbinde' olduğunu belirten örgütün lider yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın yorumları, İsrail'in güney Lübnan'ı bombalayıp drone saldırıları düzenlediği ve Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze fırlattığı bir dönemde geldi.

EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜM

Hizbullah, bugün altı savaşçısının öldürüldüğünü söyledi; bu, şiddetin iki hafta önce başlamasından bu yana en yüksek günlük ölüm olarak kayıtlara geçti. "İsrailli düşmanı zayıflatmaya çalışıyoruz ve onlara hazır olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz" diyen Kasım sözlerine şöyle devam etti; "Filistin direnişini ezmeye çalışırsanız bölgedeki diğer direnişçilerin harekete geçmeyeceğine inanıyor musunuz? Bugün savaşın tam ortasındayız. Bu mücadele sayesinde başarılar elde ediyoruz."

"İSRAİL'İN KARA SALDIRISINI MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜRECEKLER"

İsrail'in Gazze'ye olası bir kara saldırısı hakkında konuşan Kasım, "Bilgilerimiz, Hamas'ın ve direniş savaşçılarının Gazze'deki hazırlıklarının, İsrail'in kara saldırısını mezarlığa dönüştüreceği yönünde" dedi.

IDF TABURLARINI BÖLGEDE TUTUYORLAR

The Times of Israel, Hizbullah'ın bölgedeki tansiyonu düşürmeyerek IDF taburlarını burada tutmayı ve bu sayede Gazze'ye gitmelerini engellemeye çalıştığını yazdı.

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Son Dakika Dünya Hizbullah'tan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e gözdağı: Bedeli çok ağır olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah'tan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e gözdağı: Bedeli çok ağır olacak - Son Dakika
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