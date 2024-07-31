Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek

Hizbullah\'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta kurban gitmesinin ardından İsrail ile savaş halinde bulunan Hizbullah'tan da açıklama geldi. Haniye'nin öldürülmesinin direnişçilerin kararlılık ve inatçılığını güçlendireceğine vurgu yapılan açıklamada "Biz Hizbullah olarak, Hamas hareketindeki sevgili kardeşlerimizle bu büyük liderin kaybından kaynaklanan tüm acı duygularını paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

31.07.2024 10:16
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail ile savaş halinde bulunan Lübnan Hizbullah'ı da Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine sert tepki gösterdi.

"KARARLILIĞIMIZ DAHA DA GÜÇLENECEK"

Telegram üzerinden bir açıklama yaparak Haniye'nin öldürülmesinin direnişçilerin kararlılık ve inatçılığını güçlendireceği mesajını veren silahlı grup, suikastın İsrail'e karşı mücadelede "kararlılıklarını daha da güçlendireceğini" kaydetti.

"HAMAS'IN TÜM ACI DUYGULARINI PAYLAŞIYORUZ"

Hamas liderinin ailesine başsağlığı da dilenen mesajda şu ifadeler yer aldı; "Biz Hizbullah olarak, Hamas hareketindeki sevgili kardeşlerimizle birlikte, bu büyük liderin kaybından kaynaklanan tüm acı duygularını, düşmanın suçlarına duyulan öfke duygularını, hareketlerimizdeki liderlerin halklarını ve mücahitlerini şehitliğe götürmesinden kaynaklanan gurur duygularını paylaşıyoruz."

İsmail Haniye, İsrail, Kurban, Tahran, Orta Doğu, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ahmet Duran CELIK: Kılıcınız keskin olsun inşallah 37 9 Yanıtla
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