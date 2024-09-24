Hizbullah\'tan İsrail\'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Dünya

İsrail dünden bu yana Lübnan'da 1.300 hedefi vurduğunu açıkladı. Saldırılar, ülkede 1975-90 iç savaşının sona ermesinden bu yana günlük en yüksek can kaybı rakamına ulaşılmasına neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı can kaybının 492'ye ulaştığını, yaralı sayısının da 1645'e çıktığını duyurdu.

HİZBULLAH BELEDİYE BİNASINI VURDU

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik saldırıları yoğunlaştırırken, Hizbullah da İsrail'e ait bazı noktaları hedef aldı. Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona belediyesine ait yapılara isabet etmesi sonucu ağır hasar meydana geldi. İsrail itfaiye ekipleri bölgede yangın söndürme çalışmaları başlattı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINIYOR

Azerbaycan Hava Yollarından yapılan açıklamada, İsrail'de yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, Tel Aviv yolcularının biletlerini iade edebilecekleri kaydedildi. Belirtilen güzergahtaki uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, şartlara bakılarak duyurulacağı belirtildi. İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Wizz Air şirketi, Tel Aviv ve Ürdün'ün başkenti Amman'a uçuşlarını bugün için geçici olarak askıya aldı.

Aynı şekilde, British Airways de Tel Aviv ve Amman'a iki gün süreyle uçuşlarını durdurma kararı aldı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise İsrail'e ve İsrail'den uçuşlarının iptalinin 14 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bu karar aynı zamanda Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines ve Eurowings dahil olmak üzere Lufthansa grubunun diğer şirketleri için de geçerli olacak. Haaretz'e göre, tüm bu iptallere rağmen İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü, Ben Gurion Havalimanı'nın hem geliş hem gidiş için her zamanki gibi çalıştığını ve hiçbir uçuşun başka ülkelere yönlendirilmediğini kaydetti.

MERCAYUN ATEŞ ALTINDA

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Mercayun bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

LÜBNAN'DA GEÇİCİ BARINAKLAR KURULDU

İsrail'in yoğun bombardıman altına aldığı Lübnan'da insanlar bombalardan kaçacak yer arıyor. Bölgedeki krizi koordine eden Lübnan Çevre Bakanı Nasser Yassin, Reuters'a 89 geçici barınağın okullarda ve diğer tesislerde kurulduğunu söyledi. Bakan, barınakların 'İsrail vahşetlerinden' kaçan 26.000'den fazla insanı barındırma kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

KÖY VE KASABALARA GÖÇ EDİYORLAR

Gece ve sabah saatlerinde de İsrail Lübnan'ı vurmaya devam etti. Söz konusu saldırılarda hedef Baalbek'in köy ve kasabaları oldu. Binalar ile yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda pek çok aile enkaz altında kalarak yok oldu. Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı ancak sayılarına ilişkin bilgi verilmedi. Saldırılar nedeniyle bölgeden civar köy ve kasabalara yoğun göç dalgası yaşandı. Göç edenlerin misafir edilmesi için camilere bağlı salonlar kullanıma açıldı. İsrail ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Kefr Dunin, Es-Sultaniyye ile Tayr Filsey ve El-Humeyri kasabaları arasındaki bölgelere de saldırı düzenledi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pek çok noktada Hizbullah'a ait mevzi, fırlatma rampaları ile askeri bina ve karargahlara yönelik saldırıların sürdüğü ifade edildi. İsrail savaş uçaklarının, "Kuzeyin Okları" ismi verilen "operasyon" kapsamında dün Lübnan'ın güneyi ile Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait yaklaşık 1600 hedefe saldırı düzenlediği aktarıldı.