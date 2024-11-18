Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in ülkede devam eden saldırılarına karşı saldırılarla yanıt veriyor.
Son olarak Hizbullah, İsrail'in başkent Tel Aviv'de bulunan bir askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Füze saldırısının, "Siyonist düşman tarafından gerçekleştirilen saldırı ve katliamlara karşılık" olarak düzenlendiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı saldırı sonucunda büyük bir elektrik yangını çıktı.
Hizbullah saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de uyarı sirenleri de çaldı. Sirenlerin çaldığı sırada kaçmaya çalışan bir kişiye ise araba çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir dükkandan çıkarak koşmaya başlayan kişiye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada arabanın çarptığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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