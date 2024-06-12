Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırılarından biri gerçekleşti - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırılarından biri gerçekleşti

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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir evde Hizbullah komutanı Talip Abdullah ve yanındakileri öldürmesi üzerine beklenen misilleme gerçekleşti. İsrail'in kuzeyine 90 roket ateşleyen ve bugüne kadarki en büyük saldırılardan birini gerçekleştiren Hizbullah'ın Demir Kubbe'yi aşmayı başaran füzelerinin çok sayıda bölgeyi alev alev yaktığı ifade ediliyor.

12.06.2024 10:43  Güncelleme: 10:57
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7 Ekim 2022'den beri Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdıran İsrail on binlerce Filistinliyi katlederken, dünya kamuoyunun gözleri önünde yaşanan katliama tepkiler çığ gibi büyüyor.

ÇALAN SİRENLERİ PATLAMALAR İZLEDİ

Hizbullah, Cuvaya kasabasındaki hava saldırısına sabah saatlerinde misillemede bulundu. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 90 roket ateşleyen Hizbullah'ın saldırılarının ardından çalan sirenleri patlamalar izledi.

DEMİR KUBBE HAREKETE GEÇTİ AMA...

İsrail'in sınır hattına kurduğu Demir Kubbe hava savunma sistemleri harekete geçti, füze sağanağını durdurmayı denedi. Times of Israel, füze yağmurunun bugüne kadarki en büyüklerden biri olduğunu aktardı.

TİBERYA ŞEHRİ HEDEF ALINDI

Füze saldırısında ilk kez 30 kilometre uzaklıktaki Tiberya şehri hedef alındı. Şehir, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin eteğindeki Taberiye Gölü'nün kıyısında. İsrail ordusu, Hizbullah roketlerinin birçoğunun havada imha edildiğini ancak diğerlerinin çok sayıda yeri etkilediğini açıkladı. Füzelerin düştüğü yerlerde çok sayıda yangın çıktı.

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail jetlerinin Lübnan'ın güneyindeki bir evde Hizbullah komutanı Talip Abdullah ve yanındakileri öldürmesi üzerine, bir misilleme bekleniyordu.

Hizbullah\'tan İsrail\'e misilleme! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırılarından biri gerçekleşti

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırılarından biri gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Zkysmnmrc Karaca: hey maşallah 71 5 Yanıtla
    Zafer El: inandinmi zafalli 11 30
  • TURGAY KAYAOĞLU: Vur vur inlesin Abd ve ortakları dinlesin yeryüzü onlara dar gelsin 63 4 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: büyük israil deler geçer hikaye anlatma 8 57 Yanıtla
  • ferhat eser: yersennn 19 40 Yanıtla
    Mustafa Kaya: gargara yap 24 4
  • Tahsin Mehdevi: Hizbullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 52 3 Yanıtla
  • Ulubatlı: anlaşılan birileri bu savaşı bitirmemeye niyetli . israilin maşası hizbullah yarayı kaşımaya devam ediyor 18 26 Yanıtla
  • Ali Topatan: israili cehenneme çevirin 27 2 Yanıtla
  • Zafer El: sinek vızıltı sı danışıklı dövüş kimse mebal okumadın al birini vur ötekine olan garibanlar a oluyor yıllardır aynı tantana 15 4 Yanıtla
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