Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

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Suriye'de silahlı muhalif grupların Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından stratejik Hama kentini ele geçirmeleri dünya kamuoyunda büyük ses getirirken Hizbullah da bu gelişmeden birkaç saat sonra konuyla ilgili açıklamada bulundu. Suriye'deki ilerleyişini sürdüren gruplar için "terörist" ifadesini kullanıp Esad rejiminin yanında duracaklarını ifade eden Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım "Bu saldırı ABD ve İsrail tarafından destekleniyor" açıklamasında bulundu.

06.12.2024 08:14
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım dün akşam yayınladığı videoda kendilerinin ülkede kaos yaratmaya çalışan "terörist grupların" ilerlemesi karşısında Suriye hükümetinin yanında duracağını söyledi.

ABD VE İSRAİL'İ HEDEF GÖSTERDİLER

Kasım "Geçtiğimiz günlerde yaptıklarına rağmen hedeflerine ulaşamayacaklar ve biz Hizbullah olarak bu saldırganlığın hedeflerini elimizden geldiğince engellemek için Suriye'nin yanında olacağız" derken "saldırının" ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini öne sürdü.

HAMA ALINDI, MESAJ GELDİ

Kasım'ın yorumları Suriye muhalif güçlerinin dokuz gün önce başlattıkları ve "yıldırım saldırısı" olarak anılan saldırıları kapsamında son kazanımları olan stratejik Hama şehrini ele geçirmesinden birkaç saat sonra geldi. Kasım, Hizbullah'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı nasıl destekleyeceğine ilişkin ayrıntı vermedi ancak İran'a yakın grubun elinden geleni yapacağını söyledi.

ABD: İRAN FAALİYETLERİNİ DURDURMALI

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde Suriye'deki son duruma ve İran'ın Beşşar Esed rejimine destek yollamaya hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin, "İran rejiminin 1979'dan bu yana en büyük terör ve istikrarsızlık kaynaklarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bunun için İran'ın Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı eylemlerini durdurmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde BMGK'nin 2254 sayılı kararına atıf yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ülkedeki siyasi çözüm ve İran'ın "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin son bulması için söz konusu kararın "anahtar" rol oynadığını vurguladı.

Hizbullah\'tan muhaliflerle savaşan Esad\'a tam destek mesajı

Politika, İsrail, Suriye, Terör, İdlib, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Tok:
    Benim beynim yandı. 18 1 Yanıtla
  • Deniz Öztürk:
    bunlar kim ki? Yalancı adiler güya ellerinde şöyle şöyle füzeler vardı israili vuruyodunuz ne oldu üzerlerine mi oturdunuz? Bunlara birde demeç verdiyorlar kendilerini bi halt sansınlar gaza gelsinler diye işte... 12 3 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım:
    desteklemezseniz aq 11 0 Yanıtla
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