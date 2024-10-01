Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Geniş Video İzle

Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton patlayıcının kullanıldığı bir operasyonla öldüren İsrail ordusu dün gece yarısı ise Lübnan'a kara harekatı başlattı. Savaş uçakları ve dronlarla ülkeyi hedef alan İsrail'e ise Hizbullah'tan misilleme gecikmedi. MOSSAD'ın Tel Aviv'deki karargahına hava saldırısı düzenleyen Hizbullah'ın ateşlediği "Fadi 4" füzelerinden birinin de otoyola düştüğü ve 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırılara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

01.10.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ı Lübnan'a düzenlediği 72 saatlik operasyonla öldürmüştü. Dün gece yarısı Lübnan'a kara harekatı da başlatan İsrail ordusuna Hizbullah'tan misilleme gecikmedi.

MOSSAD KARARGAHINA MİSİLLEME SALDIRISI

Lübnan'da İran destekli Hizbullah, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv'deki karargahına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'ın açıklamasında, Mossad karargahının 'Fadi 4' füzeleriyle hedef alındığı belirtildi. Saldırının, Hasan Nasrallah suikastına 'misilleme' olarak düzenlediği aktarıldı.

Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

ROKETLERDEN BİRİ OTOYOLA DÜŞTÜ

Tel Aviv çevresinde saldırı alarmları geniş bir bölgede çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi. Lübnan'dan atılan bir roket Tel Aviv yakınlarındaki otoyola düştü.

Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

2 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir otobüs şoförünün şarapnelle orta derece, diğer bir şoförün de hafif yaralandığını açıkladı.

Hizbullah\'tan, Tel Aviv\'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Orta Doğu, Tel Aviv, Politika, Lübnan, İsrail, Mossad, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Kakil:
    ya abi bırak otoyolu şöyle merkeze düşsün binaların uzerien 173 8 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Hizbullah sadece TORPİL atıyor 102 8 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Hizbullah'a Nasrallah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 57 24 Yanıtla
  • ferhat bakşi:
    ALLAH için vurun her yerden dumanlar yükselsin 31 1 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Tıraş başlasa bişey yok 13 6 Yanıtla
  • astragan:
    böyle düşman; boş tarla daha garantili olurdu ;) 7 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:06:33. #1.11#
SON DAKİKA: Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement