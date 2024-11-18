Hizbullah\'tan Tel Aviv\'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Dünya

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Hizbullah'ın İsrail'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan düzenlenen füze saldırısında biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

PEK ÇOK NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Füzenin İsrail Hava Kuvvetlerince vurulduğu ancak parçaların Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine düştüğü kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir binada yangın çıktığı görüldü.