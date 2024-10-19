Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evinin Hizbullah'a bir kamikaze İHA'sı tarafından hedef alınmasının ardından oluşan hasarın fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntülerde evin sadece ön kısmındaki camın hasar aldığı görüldü.

19.10.2024 16:04  Güncelleme: 16:09
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Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir İHA, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evini hedef aldı. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına yayın yasağı getirdi. Netanyahu'nun sözcüsü, başbakanın evine doğru bir insansız hava aracı fırlatıldığını doğruladı. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Hizbullah tarafından hedef alınan evin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evin sadece küçük bir kısmının hasar aldığı görüldü.

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

SALDIRI ESNASINDA EVDE DEĞİLLERDİ

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu, kamikaze SİHA'nın yaklaşık 70 kilometre uçup Kayserya'ya dalış yaptığını bildirdi. Kayserya'daki hedefin neresi olduğu kısa sürede anlaşıldı, İsrail ordusu kamikaze drone'un Netanyahu'nun evini hedef aldığını ve vurduğunu açıkladı. Açıklamada, Binyamin Netanyahu ve eşi Sara'nın saldırı sırasında evde olmadığı belirtildi.

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

"BİRDENBİRE BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYULDU"

Kanal 12 televizyonuna konuşan bir Kayserya sakini, "Üstümüzde uçan helikopterleri duyduk ve bir olay olduğunu düşündük ancak sirenler çalmadığı için çok endişelenmedik. Derken, birdenbire büyük bir patlama sesi duyuldu. Bunun bir müdahale mi yoksa drone saldırısı mı olduğu bizim için açık değildi, bir uyarı olmadan yaşanan gerçek bir olay olduğu netti" ifadelerine yer verdi.

TARİHTE BİR İLK

Hizbullah'ın televizyonu El Menar, saldırıyı "Tarihte bir ilk-Bir drone başbakanın Kayserya'daki evini vurdu" başlığıyla sundu, kamikaze SİHA'nın İsrail'in tüm hava savunma sistemlerini ve helikopterlerini atlatıp hedefine ulaştığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan kayıtlardan birinde, İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen bir önleme füzesinin Hizbullah'ın drone'unu ıskalayıp Nehariye'ye düştüğü görüldü.

"CİDDİ BİR GÜVENLİK FİYASKOSU"

İsrail ordu radyosuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, Kayserya'daki saldırının çok ciddi bir güvenlik hatası olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, güvenlik servislerinin söz konusu fiyaskoya dair soruşturma başlattığını da ekledi.Al Jazeera ise, Kayserya'da İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin konuşlandırıldığını yazdı. Tel Aviv ve Kayserya çevresindeki paniğin ardından bu kez stratejik liman şehri Hayfa'da sirenler çaldı. Hizbullah'ın ateşlediği bir füzenin Hayfa'nın kuzeyindeki Yokneam kasabasında açık alana düştüğü bildiriliyor.

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu\'nun evinin son hali

Binyamin Netanyahu, Güvenlik, Politika, Son Hali, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Murat Çevre:
    Ürkütücü.. bir görüntü şok oldum.. Galiba kuş lastiği ile cami.kirmislar Yahu bunlar bilerek mi zarar vermiyorlar Ne yıkılan bina ne ölen bir Siyonist var 248 15 Yanıtla
    Ahmed Mehmed:
    Bu domuzlara ne yapılsa az 0 0
  • sudem meliss:
    Kötüye Nedense hiç birşey olmuyor it soyu 171 16 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    beter olsun inşallah 149 15 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    kendileri yapıyor şimdi bunu bahane edip 10 gün daha çoluk çocuk demeden bombalamaya devam edecek 127 7 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    TİYATRO 124 8 Yanıtla
  • Ramo:
    sapanla taş atsan daha fazla zarar verir 116 5 Yanıtla
  • oktay sayar:
    tiyatro sahne 313 78 4 Yanıtla
  • okan Efe:
    taş atsalar daha çok zarar verirlerdi 73 4 Yanıtla
  • Sahin Agic:
    Beteri lazım o katilin cesedi lazım 52 9 Yanıtla
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