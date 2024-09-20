Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı

Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye \'\'Sevdiklerinize veda edin\'\' mesajı yolladı

İsrail, İran ve Hizbullah'ı siber saldırıyla suçladı. Milyonlarca İsrailli'ye tehdit mesajları gönderildi. Mesajlarda ''Sevdiklerinizle vedalaşın'' gibi ifadeler yer aldı. İsrail Siber Direktörlüğü, saldırının mobil hizmet sağlayıcısını hedef aldığını doğruladı. Hükümet, olayı ''panik yaratma girişimi'' olarak nitelendirdi. Bu, Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti. İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı bildirildi. Bölgedeki kriz tırmanma

20.09.2024 09:49
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İsrail, İran ve Hizbullah'ın ülke genelinde rahatsız edici mesajlar içeren bir siber saldırı düzenlediğini iddia etti. Bu saldırı, Tel Aviv'deki patlamalar sonrasında gerçekleşti ve İran'ın "ezici bir yanıt" vereceği tehdidini takip etti.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, Çarşamba gecesi yaklaşık beş milyon İsrailli'nin telefonuna İbranice mesajlar gönderildiğini doğruladı. Mesajlarda "Sevdiklerinizle vedalaşın" ve "Endişelenmeyin, onlara cehennemde sarılacaksınız" gibi tehdit içerikli ifadeler yer aldı.

Saldırı, adı açıklanmayan bir mobil hizmet sağlayıcısını hedef aldı. Mesajlar, İsrail'in Cephe Gerisi Komutanlığı'ndan geliyormuş gibi gösterildi, ancak hükümet bunu "halkta panik yaratmaya yönelik basit bir girişim" olarak nitelendirdi.

Siber Direktörlük, mesajların bilinmeyen web sitelerine yönlendiren zararlı bağlantılar içerdiğini, ancak bu bağlantıların kısa sürede etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Müşteri verilerinin tehlikeye girip girmediği henüz netlik kazanmadı.

Bu olay, Lübnan ve İsrail arasındaki sınır gerginliğinin tırmandığı bir döneme denk geldi. İsrail'in bu hafta Hizbullah'a yönelik çift yönlü bir hack saldırısı düzenlediği ve Güney Lübnan'da bir dizi el cihazını uzaktan patlattığı bildirildi. Bu saldırılarda en az 37 kişinin öldüğü ve 3.000'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Hizbullah ve İran'dan İsrail'in iddialarına henüz bir yanıt gelmedi. Bölgedeki gerilim, uluslararası toplumun endişeyle izlediği bir krize dönüşme potansiyeli taşıyor.

Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye 'Sevdiklerinize veda edin' mesajı yolladı!
Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye 'Sevdiklerinize veda edin' mesajı yolladı!
Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye 'Sevdiklerinize veda edin' mesajı yolladı!

Teknoloji, Hükümet, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Eroğlu:
    Onlarda hıhı vedalaşırız demişlerdir! Yok yok ne öyle bir güç ne de cesaret yok. Bizde isteriz israil yıkılsın.. 62 4 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    Hizbullah ve İran hep küçük enişte rolündeler 34 4 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Boş tenekeyle davul çalmak başka birşey değil 31 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hahahahaha :))) 24 6 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    Hizbullah'ın intikamı fena olmuş 25 3 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Ziyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ;) 22 3 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Hadi İnşaAllah bakalım... 15 4 Yanıtla
  • Zafer El:
    Hadi inşallah varlığınızı belli ediniz artık insanların umudunu kırmayın size karşı güvenleri ilelebet sarsılmasın 9 5 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İran'a Hizbullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 7 7 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bitsin bu zulüm yarabbi 12 0 Yanıtla
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