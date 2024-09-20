Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye \'\'Sevdiklerinize veda edin\'\' mesajı yolladı

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İsrail, İran ve Hizbullah'ın ülke genelinde rahatsız edici mesajlar içeren bir siber saldırı düzenlediğini iddia etti. Bu saldırı, Tel Aviv'deki patlamalar sonrasında gerçekleşti ve İran'ın "ezici bir yanıt" vereceği tehdidini takip etti.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, Çarşamba gecesi yaklaşık beş milyon İsrailli'nin telefonuna İbranice mesajlar gönderildiğini doğruladı. Mesajlarda "Sevdiklerinizle vedalaşın" ve "Endişelenmeyin, onlara cehennemde sarılacaksınız" gibi tehdit içerikli ifadeler yer aldı.

Saldırı, adı açıklanmayan bir mobil hizmet sağlayıcısını hedef aldı. Mesajlar, İsrail'in Cephe Gerisi Komutanlığı'ndan geliyormuş gibi gösterildi, ancak hükümet bunu "halkta panik yaratmaya yönelik basit bir girişim" olarak nitelendirdi.

Siber Direktörlük, mesajların bilinmeyen web sitelerine yönlendiren zararlı bağlantılar içerdiğini, ancak bu bağlantıların kısa sürede etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Müşteri verilerinin tehlikeye girip girmediği henüz netlik kazanmadı.

Bu olay, Lübnan ve İsrail arasındaki sınır gerginliğinin tırmandığı bir döneme denk geldi. İsrail'in bu hafta Hizbullah'a yönelik çift yönlü bir hack saldırısı düzenlediği ve Güney Lübnan'da bir dizi el cihazını uzaktan patlattığı bildirildi. Bu saldırılarda en az 37 kişinin öldüğü ve 3.000'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Hizbullah ve İran'dan İsrail'in iddialarına henüz bir yanıt gelmedi. Bölgedeki gerilim, uluslararası toplumun endişeyle izlediği bir krize dönüşme potansiyeli taşıyor.