Hollanda'da arkeologlar, sıfır yılına ait ilk insan kalıntısı buldu - Son Dakika
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Dünya

Hollanda'da arkeologlar, sıfır yılına ait ilk insan kalıntısı buldu

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Hollanda'da arkeologlar, yaklaşık 2000 yıl öncesine ait bir Roma mezarı keşfetti. Mezarda bulunan askerin ismi 'Flaccus' olarak tespit edildi. Mezarda, kişiye ait olduğu düşünülen kâseler, tabaklar ve bronz bir deri kazıyıcı da bulundu. Mezarın MS 0-20 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor.

17.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:26
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Arkeologlar, yaklaşık 2000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen benzersiz bir Roma mezarını Hollanda'da keşfetti. Mezarda bulunan askerin ismini bile tespit etmeyi başardılar.

Kasım ayında Heerlen bölgesinde bulunan Roma vatandaşının "Flaccus" lakabını kullandığı ve bir asker olduğu düşünülüyor. Mezarda, kişiye ait olduğu düşünülen kâseler, tabaklar ve bronz bir deri kazıyıcı da bulundu. Kâselerden birinin üzerinde kazınmış "Flac" yazısı, araştırmacıların dönemin benzer terimlerini kullanarak kişiyi isimlendirebilmesini sağladı.

ADC ArcheoProjecten'den arkeologlar tarafından Raadhuisplein meydanındaki kazılarda bulunan mezarın, MS 0-20 yılları arasına ait olduğu tahmin ediliyor. Bu da Flaccus'un, o dönem İtalyanlar için askeri yerleşim olan Coriovallum'da (bugünkü Heerlen) görevli bir Roma askeri olduğunu gösteriyor.

Coriovallum, Via Belgica ve Via Traiana olarak bilinen iki ana yolun kesişme noktasında kurulmuştu. Romalılar bu bölgeyi, bugün Almanya ve Fransa'nın parçaları olan alanları birbirine bağladığı için stratejik açıdan önemli görüyordu.

Heerlen Kültür ve Miras Konseyi üyesi Jordy Clemens, "Bu keşif sadece geçmişimiz hakkında bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda Roma dönemindeki Heerlen'in Hollanda için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Bugüne kadar bu dönemden isim içeren bir Roma mezarı hiç bulunmamıştı" açıklamasını yaptı.

Mezardan çıkan eserler temizlendikten sonra yeni Heerlen Roma Müzesi'nde sergilenecek. Bölgede daha önce bulunan en eski kalıntılar MS 40-70 yıllarına ait halk hamamlarıydı.

Hollanda'da arkeologlar, sıfır yılına ait ilk insan kalıntısı buldu
Hollanda'da arkeologlar, sıfır yılına ait ilk insan kalıntısı buldu
Hollanda'da arkeologlar, sıfır yılına ait ilk insan kalıntısı buldu
Hollanda\'da arkeologlar, sıfır yılına ait ilk insan kalıntısı buldu

Kültür Sanat, Hollanda, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da arkeologlar, sıfır yılına ait ilk insan kalıntısı buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Berat null:
    sizin beyninizi ben dünya da ilk insan milyon yıl önce yaşamıştır 11 2 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    üstüne üretim tarihi mi basılmıs 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Hep yalan dolan, küreselcilerin tarihinden bakarsan öyledir, oysa gerçekler bambaşka. 4 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    muhteşem 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    göbekli tepe yi leylekler inşaat etti o zaman 0 0 Yanıtla
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