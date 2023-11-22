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Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz hakkında neler biliniyor? - Son Dakika

Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz hakkında neler biliniyor?

Hollanda'da ilk kadın başbakan olmaya aday Dilan Yeşilgöz, Türk düşmanlığıyla tanınıyor. 1984'te Hollanda'ya kaçan PKK'lı terörist Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekili arasında yer alıyor. Yeşilgöz'ün odasında verdiği pozda duvarda asılı olan kadın fotoğrafı dikkat çekiyor. Fotoğrafta 106 yaşındaki Ermeni kadın kalaşnikof silah tutuyor. Fotoğraf, Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalini anlatıyor.

22.11.2023 - 20:53,
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Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Dilan Yeşilgöz, Türklere olan nefretiyle biliniyor. PKK'lı terörist Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, ülkesinde sözde Ermeni soykırımını tanıyan Türk kökenli 5 milletvekili arasında yer alıyor. Yeşilgöz'ün odasında verdiği pozda duvarda asılı olan kadın fotoğrafı, Türk düşmanlığını ortaya koyuyor. Fotoğrafta 106 yaşındaki Ermeni kadının kalaşnikof silah tuttuğu görülüyor. Fotoğraf, Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalini anlatıyor.

Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz kimdir?
Dilan Yeşilgöz

DİLAN YEŞİLGÖZ TÜRK DÜŞMANLIĞIYLA BİLİNİYOR

Hollanda, yeni başbakanını seçmek için sandık başına gitti. Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz bir anda gündeme oturdu. Türk ve başörtüsü düşmanlığıyla bilinen Dilan Yeşilgöz'ün atalarının ayrılıkçı ve Kürtleri katleden Ermeni olduğu ancak Kürtlerin desteği için kendisini Kürt olarak gösterdiği iddia ediliyor.

Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz kimdir?

"HAMAS'IN EYLEMLERİ İSRAİL'İ YOK ETMEYİ AMAÇLIYOR"

PKK terör örgütü ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, İsrail'in Gazze'deki katliamını destekleyen skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Yeşilgöz, "Hamas'ın eylemleri İsrail Devleti'ni yok etmeyi amaçlıyor. Bu, altta yatan çatışmayı çözmekten ve masum insanlara olan şefkatimden ayrı bir şey" demişti.

Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz kimdir?

HOLLANDA'DA SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIMIŞTI

Dilan Yeşilgöz, daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunmuştu. Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan Dilan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.

Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz kimdir?

ODASINDAKİ FOTOĞRAF HER ŞEYİ ANLATIYOR

Yeşilgöz'ün odasında duvarda asılı bir fotoğrafın önünde verdiği poz da bunun göstergesi. Fotoğrafta 106 yaşında Ermeni bir kadın, elinde AK-47 kalaşnikof silah tutuyor. Ermenistan'ın Karabağ'daki iddiaları için sembol olan fotoğraf, Karabağ'daki işgali tasvir ediyor.

Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz kimdir?
Yeşilgöz'ün önünde poz verdiği fotoğraf, Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalini tasvir ediyor.

HOLLANDA'DA MEMURLARIN BAŞÖRTÜSÜ TAKMASINI YASAKLAMIŞTI

Yeşilgöz, ülkede Güvenlik ve Adalet Bakanı olduğu dönemde, memurların başörtüsü takmasını yasaklamıştı. Yeşilgöz skandal kararla ilgili, "Polis üniformasının tarafsızlığını ortaya koyuyoruz." demişti. Dilan Yeşilgöz ayrıca LGBT destekçisi.

Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz kimdir?

PKK'LI TERÖRİST YÜCEL YEŞİLGÖZ'ÜN KIZI

Babası Yücel Yeşilgöz, terör örgütü PKK üyesi. Yücel Yeşilgöz, PKK ve sol terörist örgüt üyeliğinden 1984'te Hollanda'ya kaçtı. Tunceli doğumlu olmasına rağmen kendisini "Kürdistan doğumlu" olarak tanıtıyor.

Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz kimdir?
PKK'lı terörist Yücel Yeşilgöz

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 18 Haziran 1977'de Dersimli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Ankara'da geçiren Yeşilgöz-Zegerius, ailesiyle birlikte genç yaşta Hollanda'ya göç etti. Annesi Fatma Özgümüş, Hollanda Mülteci Örgütü'nün direktörü olarak görev yapıyor. Babası PKK terör örgütü ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'dür. Dilan Yeşilgöz-Zegerius, orta öğrenimini 1991-1997 yılları arasında Amersfoort'taki Vallei Koleji'nde tamamladı. Daha sonra Vrije Universiteit Amsterdam'da sosyal ve kültürel bilimler okuyarak 2003 yılında Kültür, Organizasyon ve Yönetim alanında yüksek lisans derecesi aldı. Siyasi kariyerine Sosyalist Parti'de başlayan Yeşilgöz-Zegerius, partinin Amersfoort şubesinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ardından İşçi Partisi'nin gençlik delegasyonu için yazılar yazarak ve GroenLinks'te staj yaparak siyasetin içindeki yerini güçlendirdi. 2014-2017 yılları arasında Amsterdam belediye meclisinde görev alan Yeşilgöz-Zegerius, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi listesinde dördüncü sıradan seçildi. Bu dönemdeki kararlılığı ve çabaları, onu Temsilciler Meclisi'ne taşıdı.

Hollanda'da ilk kadın başbakan olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz kimdir?

İKİ FARKLI BAKANLIK GÖREVİNDE BULUNDU

2017 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ne seçilen Yeşilgöz-Zegerius, başlangıçta partisinin adalet ve güvenlik sözcüsü olarak görev yaptı. Ancak daha sonra iklim ve enerji politikası alanlarında çalışarak siyasi etkileşimini genişletti. 25 Mayıs 2021'de, Mona Keijzer ile birlikte görevden alınan üçüncü Rutte kabinesinde Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanarak önemli bir göreve getirildi. 10 Ocak 2022'de ise dördüncü Rutte kabinesinde Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak atandı.

AĞUSTOS'TA VVD'NİN YENİ LİDERİ OLDU

Mark Rutte'nin istifasının ardından, 12 Temmuz'da Yeşilgöz-Zegerius, VVD'nin bir sonraki lideri olmak için adaylığını açıkladı. Parti yönetim kurulu tarafından resmen aday gösterilen Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 14 Ağustos'ta VVD'nin yeni lideri oldu.

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Son Dakika Dünya Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz hakkında neler biliniyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da ilk kadın başbakanı olmaya aday olan Dilan Yeşilgöz hakkında neler biliniyor? - Son Dakika
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