Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar

Dünya

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında Filistin gerginliği yaşandı.

İSRAİLLİLERİ NEHRE ATTILAR

Hollanda'daki olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı. Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti. Maccabi Tel Aviv taraftarlarının o anları, sosyal medyada gündem oldu.