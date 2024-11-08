UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında Filistin gerginliği yaşandı.
Hollanda'daki olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı. Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti. Maccabi Tel Aviv taraftarlarının o anları, sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Dünya › Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar - Son Dakika
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