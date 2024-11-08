Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar

Geniş Video İzle

Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde İsrailli taraftarlar, bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirdi. Olaya tepki gösteren bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indirenleri önce tartakladı, sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

08.11.2024 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında Filistin gerginliği yaşandı.

İSRAİLLİLERİ NEHRE ATTILAR

Hollanda'daki olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı. Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti. Maccabi Tel Aviv taraftarlarının o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar

Filistin Bayrağı, Maccabi Tel Aviv, Hollanda, AFC Ajax, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Johan Elmander:
    helal size bee 62 2 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Elinize sağlık 43 0 Yanıtla
  • T C Turgay Küçük:
    Bu gün duyduğum en güzel haber ama şiddete hayır Herkes Allah’ın huzurunda hesap verecek herkes fanidir 31 5 Yanıtla
  • Nurullah Elmaci:
    Böyle adam olacaksınız 15 0 Yanıtla
  • Serkan Ogur:
    bu israillilerin hepsi ayni acimayin 5 0 Yanıtla
  • Far mer:
    Adamsınız 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 01:16:18. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.