Hollanda'nın yeni başbakanı Geert Wilders kimdir? Türk ve İslam düşmanlığıyla tanınıyor

Hollanda'da 13 milyondan fazla kişi, 1126 aday ve 26 partinin 150 sandalye için yarıştığı genel seçimde oyunu kullandı. Ülkenin mevcut başbakanı Mark Rutte, resmi olmayan sonuçlara göre koltuğunu Türk ve İslam düşmanlığı ile tanınan Geert Wilders'e devretti.
Wilders, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık İslam dinini ve Hz. Muhammed'i hedef alıyor. Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X, İslam düşmanlığı öyle bir boyuta ulaşan Wilders'in hesabını ırkçı ve İslamofobik söylemler nedeniyle geçtiğimiz nisan ayında askıya almıştı.
X'te 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Müslümanların dini bayramlarında da provokasyonlara imza atarak infiale yol açan paylaşımlar yapıyor. Son olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda, bir hayvanın kesim anına ait görüntüyü yayınlayan Wilders, paylaşımında "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" diyerek yeni bir skandala imza atmıştı.
İslam düşmanı Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi de hedef alıyor. Wilders, geçtiğimiz zamanlarda X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yapmıştı.
Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş yıllarda hakaret etmiş ve "Terörist" demişti. Wilders ayrıca seçimlerden önce camileri kapatmayı ve başörtüsü yasağını vaat etmişti.
Türk düşmanı Wilders, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimini de savunarak "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan ırkçı söylemleriyle de tanınan Wilders, göçmenlere ve mültecilere karşı olan keskin tavrıyla da biliniyor.
Özgürlük Partisi başkanı Geert Wilders Katolik iken agnostisizmi seçmiş bir siyasetçidir. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslâm karşıtı bir siyaset yürütmektedir.
Son Dakika › Dünya › Hollanda'nın yeni başbakanı Geert Wilders kimdir? Türk ve İslam düşmanlığıyla tanınıyor - Son Dakika