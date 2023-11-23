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Hollanda'nın yeni başbakanı Geert Wilders kimdir? Türk ve İslam düşmanlığıyla tanınıyor - Son Dakika

Hollanda'nın yeni başbakanı Geert Wilders kimdir? Türk ve İslam düşmanlığıyla tanınıyor

Hollanda'da genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre İslam ve Türk düşmanı Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti. Ülkenin muhtemel yeni başbakanı olan Wilders, sık sık Türkiye'yi ve Müslümanları hedef almasıyla biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret de eden Wilders, dini bayramlar üzerinden Müslümanları da hedef alıyor.

23.11.2023 - 00:52,  Güncelleme: 01:00
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Hollanda'da 13 milyondan fazla kişi, 1126 aday ve 26 partinin 150 sandalye için yarıştığı genel seçimde oyunu kullandı. Ülkenin mevcut başbakanı Mark Rutte, resmi olmayan sonuçlara göre koltuğunu Türk ve İslam düşmanlığı ile tanınan Geert Wilders'e devretti.

EN BÜYÜK DERDİ İSLAM VE MÜSLÜMANLARLA

Wilders, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık İslam dinini ve Hz. Muhammed'i hedef alıyor. Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X, İslam düşmanlığı öyle bir boyuta ulaşan Wilders'in hesabını ırkçı ve İslamofobik söylemler nedeniyle geçtiğimiz nisan ayında askıya almıştı.

Hollanda'nın yeni başbakanı resmi olmayan sonuçlara göre Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders oldu

DİNİ BAYRAMLARLA İLGİLİ TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

X'te 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Müslümanların dini bayramlarında da provokasyonlara imza atarak infiale yol açan paylaşımlar yapıyor. Son olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda, bir hayvanın kesim anına ait görüntüyü yayınlayan Wilders, paylaşımında "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" diyerek yeni bir skandala imza atmıştı.

Hollanda'nın yeni başbakanı resmi olmayan sonuçlara göre Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders oldu

TÜRKİYE VE TÜRKLER DE HEDEFİNDE

İslam düşmanı Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi de hedef alıyor. Wilders, geçtiğimiz zamanlarda X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yapmıştı.

Hollanda'nın yeni başbakanı resmi olmayan sonuçlara göre Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ

Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş yıllarda hakaret etmiş ve "Terörist" demişti. Wilders ayrıca seçimlerden önce camileri kapatmayı ve başörtüsü yasağını vaat etmişti.

Hollanda'nın yeni başbakanı resmi olmayan sonuçlara göre Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders oldu

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN BAŞARISIZ OLMASINA ÜZÜLMÜŞTÜ

Türk düşmanı Wilders, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimini de savunarak "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm." ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda'nın yeni başbakanı resmi olmayan sonuçlara göre Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders oldu

AYNI ZAMANDA GÖÇMEN KARŞITI

Öte yandan ırkçı söylemleriyle de tanınan Wilders, göçmenlere ve mültecilere karşı olan keskin tavrıyla da biliniyor.

GEERT WİLDERS KİMDİR?

Özgürlük Partisi başkanı Geert Wilders Katolik iken agnostisizmi seçmiş bir siyasetçidir. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslâm karşıtı bir siyaset yürütmektedir.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Hollanda'nın yeni başbakanı Geert Wilders kimdir? Türk ve İslam düşmanlığıyla tanınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'nın yeni başbakanı Geert Wilders kimdir? Türk ve İslam düşmanlığıyla tanınıyor - Son Dakika
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