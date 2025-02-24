Hristiyan Birlik Partisi Almanya'da Genel Seçimleri Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hristiyan Birlik Partisi Almanya'da Genel Seçimleri Kazandı

Hristiyan Birlik Partisi Almanya\'da Genel Seçimleri Kazandı

Almanya'da gerçekleşen erken genel seçimler sonucunda 19 Türk kökenli aday Federal Meclis'e milletvekili olarak girmeye hak kazandı. Bu isimler arasında ikinci kez parlementoya girmeye hak kazanan Rizeli Avukat Macit Karaahmetoğlu da

24.02.2025 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da gerçekleşen erken genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri oyların %28,6'sını alarak birinci parti oldu.

SPD ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) %20,8 ile ikinci sıraya yerleşirken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) %16,4 oy aldı. Yeşiller Partisi %11,6, Sol Parti ise %8,8 oranında oy alarak Federal Meclis'e girmeye hak kazandı.

BARAJIN ALTINDA KALDILAR

Hür Demokrat Parti (FDP) %4,3 oy alarak %5'lik seçim barajının altında kalırken, ilk kez seçimlere katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi %4,9 ile barajı kıl payı aşamadı.

19 TÜRK KÖKENLİ ADAY FEDERAL MECLİS'TE

Bu seçimlerde, 19 Türk kökenli aday Federal Meclis'e milletvekili olarak girmeye hak kazandı. Önceki dönemde 14 olan Türk kökenli milletvekili sayısının artması dikkat çekti.

PARLAMENTODA BİR RİZELİ AVUKAT

Bu isimler arasında ikinci kez parlementoya girmeye hak kazanan Rizeli Avukat Macit Karaahmetoğlu da bulunuyor. İkinci kez milletvekili seçilen Karaahmetoğlu, sadece başarılı bir avukat değil, aynı zamanda etkin bir siyasetçi olarak da tanınıyor. Federal Meclis'teki ikinci dönemine başlarken, özellikle hukuk ve göç politikaları alanında etkili çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

HEMŞERİLERİNİN GURUR KAYNAĞI OLDU

Öte yandan, Avukat Macit Karaahmetoğlu'nun, Rize'nin tanınmış hukukçularından, eski Rize Baro Başkanı Avukat Hüseyin Karaahmetoğlu'nun kuzeni olduğu da öğrenildi. Bu gelişme, Rizeli hemşerileri için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Milletvekili, Politika, Almanya, Dünya, Rize, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hristiyan Birlik Partisi Almanya'da Genel Seçimleri Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
18:59 Trump, Elon Musk’un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
18:31 Canlı anlatım Dev derbi başladı Canlı anlatım! Dev derbi başladı
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
09:04 Trump, Duda’yı 1,5 saat kapısında bekletti Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti
08:55 Survivor’a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik
08:53 Kar yağışı terk etmiyor Meteoroloji’den yeni uyarı Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
08:33 Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz
08:32 Aytun Çıray, AK Parti MYK’sına giren isim üzerinden Akşener’i hedef aldı Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 20:07:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hristiyan Birlik Partisi Almanya'da Genel Seçimleri Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.