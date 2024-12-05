Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 28 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.
Suriye'nin kuzeybatısının büyük bölümünde kontrolü sağlayan HTŞ, Halep şehrinin idaresini Suriye Geçiş Hükümetine devretmeye hazır olduklarını belirtti.
Suriye iç savaşı sürecinde muhalifler kendi yönetim yapılarını oluşturmak amacıyla adımlar atmış ve bu kapsamda "Suriye Geçici Hükümeti"ni kurmuştu.
Öte yandan muhaliflerin Hama'ya ilerleyişi de devam ediyor. Kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışmaya devam eden SMO unsurları; Elcid, Pasif, Hamr, El-Kreyyım, Es-Sa'n, Suruc, El-Mecdel, Şeyh Hilal, Soubin, Tel Bicu, Zor El-Mesalik, Zor El-Nasiriye, Zor Ec-Cerabiyat, El-Hacame, El-Mubarakat, El-Naura, Resm El-Bağl, El-Ayur, Kasun Ec-Cebel ve Avveyce köylerinde kontrolü eline geçirdi.
Son Dakika › Dünya › Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)