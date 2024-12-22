HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş - Son Dakika
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Dünya

HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş

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Suriye'de Baas rejimini deviren operasyonun perde arkası belli oldu. Washington Post'ta yer alan habere göre, saldırı için 4 yıl boyunca hazırlanan HTŞ, planı Ankara'ya sundu. 11 Kasım'daki Astan zirvesinde Suriye rejimi ve Rusya'yı uyaran Türkiye, daha sonra muhaliflerin harekatına prensipte onay verdi.

22.12.2024 17:58
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, 27 Kasım'da başlayan operasyonun ardından 8 Aralık'ta sona erdi. Devrik lider Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, herkes Esad'ın bu kadar kısa sürede nasıl devrildiğini merak etti.

HAREKAT PLANI ÖNCE ANKARA'YA SUNULDU

Washington Post gazetesi Baas rejiminin sonunu getiren harekatın detaylarını yazdı. Gazeteye konuşan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) mensubu Musa Elesad, sahada güç dengesini değiştirecek saldırı planına 4 yıldır hazırlanıldığını belirtti. Elasad, hazırlanan planı HTŞ'nin sene başında Türkiye'ye sundu. Ankara'da plana olumlu bakarak prensipte oy verdi. Elesad yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk olarak çatışmaya engel olmak istediklerini sonrasında ise Türk bir yetkilinin İdlib'deki gerginliği son ana kadar azaltmak için bölgeyi korumaya çalıştığını ifade etti.

TÜRKİYE ASTANA ZİRVESİNDE UYARDI

11 Kasım'da başlatılan Astana görüşmeleri ise tam bir dönüm noktası oldu. Astana toplantısında Ankara, Suriye rejimi ve Rusya'yı uyardı. Elasad, Türkiye'nin Esad ve Moskova'ya bölgedeki belirsizliğin sürdürülemeyeceğini kaydettiğini söyledi. Elesad Türk bir yetkilinin rejimi ve destekçilerini uyardığını, İdlib'de bulunan sivillere ve sivil altyapıya ve saldırılara devam etmesi halinde muhaliflerden karşılık göreceklerini söylediğini ifade etti.

HTŞ'nin sunduğu plana Türkiye'den yeşil ışık Astana zirvesinden sonra geldi. 26 Kasım günü İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes ilan edilince Hizbullah güçlerinin Suriye cephesine geri dönmesinden endişe eden HTŞ, operasyonu başlattı.

ESAD SON ÇARE TÜRKİYE'Yİ ARAMAYA ÇALIŞMIŞ

Beşar Esad ise Moskova'ya kaçmadan önce son bir umut Türkiye ile iletişim kurmaya çalıştı. Esad, muhaliflerin operasyonu durdurma ihtimalleri düşüncesine kapıldığını, bu nedenle Türkiye'yi aramaya başladığı ancak sonuç alamadığı belirtildi.

HTŞ Esad\'ı devirecek planı önce Türkiye\'ye sunmuş

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