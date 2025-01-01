Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü - Son Dakika
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Dünya

Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü

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Suriyeli bir yetkili, HTŞ lideri Şara'nın pazartesi günü PKK/YPG ile bir görüşme yaptığını söyledi. Görüşmede örgütün geleceğinin ele alındığı kaydedildi.

01.01.2025 15:53
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında yurt içi ve yurt dışından çeşitli heyet ve temsilcilerle görüşmeler yürüten Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara'nın, PKK/ YPG temsilcileriyle de görüştüğü öne sürüldü.

BİLİNEN İLK DOĞRUDAN TEMAS

AFP'ye konuşan ve ismi verilmeyen Suriyeli bir yetkili, Şara'nın 30 Aralık Pazartesi günü PKK/YPG heyetiyle 'olumlu' görüşmeler yaptığını söyledi. Bu, Şara'nın PKK/YPG ile bilinen ilk doğrudan teması oldu.

ÖRGÜTÜN GELECEĞİ ELE ALINDI

Görüşmede örgütün geleceğinin ele alındığı kaydedildi. Diyalog zemininin oluşması için bu görüşmenin öncül olacağı belirtilirken, her iki tarafın da önümüzdeki dönemde bu tür görüşmelerin yeniden yapılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

"KÜRT GÜÇLERİ YENİ ORDUYA ENTEGRE EDİLMELİ"

Şara, pazar günü bir televizyona verdiği demeçte, Suriye'deki Kürt güçlerinin de yeni orduya entegre edilmesi gerektiğini belirterek, "Silahlar sadece devletin elinde olmalı. Silahlı olan ve savunma bakanlığına katılma yetkinliğinde olan herkesi memnuniyetle karşılayacağız" demişti.

Suriye\'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü

Politika, Suriye, Pazar, Dünya, Şara, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • yağız spotcu:
    bunlardan bı bok olmaz surıye teror devletı olmus 157 81 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    TERÖRIST 99 37 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    İki terör örgütü bir araya gelmiş Birileri de apoya gül atıyor Millet uyuyor 72 45 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    aslında mecburi görüştürüyorlar abd israil ne der se o geçerli dünyada 97 18 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    kontrol Türkiye’de gerekenler yayılıyor 26 76 Yanıtla
  • osman şahin:
    Abdullah öcalanı TBMM ne davet edince güzelde suryenin colanisi görüşünce neden zorunuza gidiyor 52 10 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    kürt güçleri mi? onlar ancak enperyalist güçler olabilir 21 21 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    bunlar Suriye’de zaten ypg pyd ile çatışmıyorlar sadece esat rejiminin askeri gücü yok denecek kadar azdı onlara karşı ilerlediler. garip olan Esad rejim güçleri pyd ypg ile ortak beraber hareket ediyorlardı ama muhalifler saldırınca ypg pyd muhaliflere karşı Esad rejiminin yanında yer alıp çatışmadılar. herşey anlaşmalı muhalifler htş muhtemelen pyd ile görüşmüş o yüzden ilerlediler zayıf yanlız kalmış Esad rejimine karşı şimdi ypg pyd ile anlaşmaya çalışıyorlar ileride pyd ypg de bu bizim alkışladığımız htş ye katılma ihtimali yüksek. bunlara güvenilmez 21 10 Yanıtla
  • k K:
    Terörist Terörist le iyi anlasir. sarayin ordusu suriye mili ordusu suriyeyi kurtarmadi hts Teröristleri kurtardi suriyeyi Terörist bir devlet yapmak icin. 21 6 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Silahlı güç olarak kalması korkutucu 11 15 Yanıtla
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