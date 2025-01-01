Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında yurt içi ve yurt dışından çeşitli heyet ve temsilcilerle görüşmeler yürüten Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara'nın, PKK/ YPG temsilcileriyle de görüştüğü öne sürüldü.
AFP'ye konuşan ve ismi verilmeyen Suriyeli bir yetkili, Şara'nın 30 Aralık Pazartesi günü PKK/YPG heyetiyle 'olumlu' görüşmeler yaptığını söyledi. Bu, Şara'nın PKK/YPG ile bilinen ilk doğrudan teması oldu.
Görüşmede örgütün geleceğinin ele alındığı kaydedildi. Diyalog zemininin oluşması için bu görüşmenin öncül olacağı belirtilirken, her iki tarafın da önümüzdeki dönemde bu tür görüşmelerin yeniden yapılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Şara, pazar günü bir televizyona verdiği demeçte, Suriye'deki Kürt güçlerinin de yeni orduya entegre edilmesi gerektiğini belirterek, "Silahlar sadece devletin elinde olmalı. Silahlı olan ve savunma bakanlığına katılma yetkinliğinde olan herkesi memnuniyetle karşılayacağız" demişti.
Son Dakika › Dünya › Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü - Son Dakika
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