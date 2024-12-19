HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?

Geniş Video İzle

Suriye'de alkollü içecek tüketimine izin verilip verilmeyeceği sorusu yöneltilen HTŞ lideri Colani, "Benim konuşma yetkimin olmadığı birçok şey var çünkü bunlar yasal konular. Hukukçulardan oluşan bir komite anayasayı hazırlayacak. Onlar karar verecek. Her yönetici ya da devlet başkanı, bu yasalara uymak zorunda olacak" dedi.

19.12.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed Colani, BBC'nin kıdemli editörü Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtladı. Ülkenin savaş yorgunu olduğunu söyleyen Colani, Suriye'nin komşuları ya da Batı için bir tehdit olmadığını söyledi.

"TÜM YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısını da yapan Colani, "Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu. Ezilenler ve ezenler aynı şekilde muamele görmemeli" dedi. Colani "terörist örgüt" listelerinden çıkarılması gerektiğini de savunan eş-Şera, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını belirtti.

SURİYE AFGANİSTAN'A MI DÖNÜŞECEK?

Colani, Jeremy Bowen'ın "Suriye Afganistan'a mı dönüşecek?" sorusuna verdiği yanıtta, iki ülkenin çok farklı olduğunu, farklı geleneklere sahip olduğunu söyledi. Afganistan'ı bir "kabile toplumu" olarak tanımlayan HTŞ lideri, Suriye'de çok farklı bir bakış açısının hakim olduğunu kaydetti. Suriye'de kurulacak hükümetin ve yönetim şeklinin, ülkenin tarihine ve kültürüne uygun olarak biçimleneceğini de ekledi. Kadınların eğitime katılmasından yana olduklarını söyleyen Colani, " İdlib'de 8 yıldan fazladır üniversitelerimiz var. Üniversitelerdeki kadın öğrenci oranı yüzde 60'ın üzerinde" dedi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERE İZİN VERİLECEK Mİ?

Ülkede alkollü içecek tüketimine izin verilip verilmeyeceği sorusuna ise Colani, "Benim konuşma yetkimin olmadığı birçok şey var çünkü bunlar yasal konular. Hukukçulardan oluşan bir komite anayasayı hazırlayacak. Onlar karar verecek. Her yönetici ya da devlet başkanı, bu yasalara uymak zorunda olacak" dedi.

HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye\'de alkole izin verilecek mi?

Sosyal Medya, Politika, Suriye, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • abdullah kara:
    Türkiye geçen zamanda buna siyaseti iyi öğretmiş,devlet adamı yapmış.. 17 19 Yanıtla
  • Ahmet Yesevi:
    Her kuşu hallettiniz sanki bi leylek kaldı 25 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Terörist 2 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DAHA COK SORU VAR, ORNEGIN 6 YASINDAKI BEBEKLERE NIKAH KIYILACAK MI, KÜÇÜĞÜN RIZASI VARDI DIYECEKMISINIZ, BIR KEREDEN BIR SEY OLMAZ DIYECEKMISINIZ, KADINLARA KARA CARSAF BASKISI, FALAN 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
07:58 Türkiye’nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:24:48. #1.13#
SON DAKİKA: HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.