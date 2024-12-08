HÜDA PAR'dan Suriye açıklaması: İslam'a uygun yeni anayasa oluşturulmalı - Son Dakika
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Dünya

HÜDA PAR'dan Suriye açıklaması: İslam'a uygun yeni anayasa oluşturulmalı

HÜDA PAR\'dan Suriye açıklaması: İslam\'a uygun yeni anayasa oluşturulmalı

HÜDA PAR, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı yeni bir anayasanın oluşturulması geçiş hükümetinin en önemli sorumluluğudur. Suriye toplumunun çoğunluğunun İslam inancına mensup olduğu gerçeğinden hareketle İslam hukuku ile İslam medeniyetine uygun bir anayasa oluşturulması öncelenmelidir." dedi.

08.12.2024 13:54
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Suriye'de muhalif grupların Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğinde ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle Esad rejimine karşı 27 Kasım'da başlattığı operasyon, başkent Şam'ın kontrolünün tamamen ele alınmasıyla 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Tarihi gelişmeye ilişkin HÜDA PAR'dan yazılı açıklama geldi.

"SURİYE SURİYELİLERİNDİR"

Ülkedeki yönetimin halkın iradesine kansız bir şekilde geçmesinin son derece önemli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Suriye, bütün unsurları ve bütün farklılıkları ile Suriyelilerindir. Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan da yalnızca Suriye halkı olmalıdır." denildi.

"İSLAM'A UYGUN YENİ BİR ANAYASA OLUŞTURULMALI"

Geçiş hükümetinin yeni anayasa oluşturması gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ülkede yaşayan bütün tarafların adil bir şekilde temsil edileceği yeni bir anayasa komisyonu kurulmalı, bu komisyon işler hale getirilmeli ve makul bir süre içinde bu anayasanın oluşturulması sağlanmalıdır. Suriye toplumunun çoğunluğunun İslam inancına mensup olduğu gerçeğinden hareketle İslam hukuku ile İslam medeniyetine uygun bir anayasa oluşturulması öncelenmelidir." ifadelerine yer verildi.

"SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNEBİLMELERİNİN ŞARTLARI OLUŞTURULMALI"

HÜDA PAR'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

"61 yıllık Baas rejiminin çöküşü, Suriye halkının haklı mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasıdır. Son aşamada ülkedeki yönetimin halkın iradesine kansız bir şekilde geçmesi de son derece önemlidir.Öncelikle bilinmelidir ki Suriye, bütün unsurları ve bütün farklılıkları ile Suriyelilerindir. Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan da yalnızca Suriye halkı olmalıdır.

Uzun kaos sürecinden sonra ülkede huzurun, emniyetin, barışın ve birlikte yaşama kültürünün oluşturulması çok önemlidir. Baas rejimi ilk günden beri ülkede sadece diktatörlük yapmıştır. Bu süre boyunca Suriye halkının başından katliam, baskı, işkence, sıkıyönetim, muhacerat ve zindan hiç eksik olmadı. Suriye'de istikrarı tesis etmekle görevlendirilecek olan geçiş hükümetinde tüm tarafların adil bir şekilde temsil edilmesi Suriye halkının menfaatine olacaktır.

Bölgenin istikrarı için uluslararası tüm aktörlerin Golan Tepeleri de dâhil Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkın iradesine saygı göstermesi elzemdir. Hem Suriye hem de bölgemiz için sorumlu bir diplomasi ile ortak bir geleceğin inşası mümkündür. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı yeni bir anayasanın oluşturulması geçiş hükümetinin en önemli sorumluluğudur.

Kurulacak olan bu geçiş hükümeti tarafından öncelikli olarak;

-Ülkede huzur ve sükûnet tesis edilmelidir.

-Ülkede yaşayan bütün tarafların adil bir şekilde temsil edileceği yeni bir anayasa komisyonu kurulmalı, bu komisyon işler hale getirilmeli ve makul bir süre içinde bu anayasanın oluşturulması sağlanmalıdır. Suriye toplumunun çoğunluğunun İslam inancına mensup olduğu gerçeğinden hareketle İslam hukuku ile İslam medeniyetine uygun bir anayasa oluşturulması öncelenmelidir.

- 13 yıldan beri devam eden iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmış ve halen çeşitli ülkelerde muhacir olarak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin emniyet içerisinde kendi memleketlerine dönebilmelerinin şartları oluşturulmalıdır.

-Ülkede demografik yapının değiştirilmesine engel olunmalı, herkesin kendi memleketinde huzur içerisinde yaşaması sağlanmalıdır.

-Birlik ve beraberliğin zedelenmesine, toplumun ve Suriyeli güçlerin birbirine düşürülüp kırdırılmasına fırsat verilmemelidir.

-Yaşanan bütün bu gelişmelerin ülkede kardeşliği ve birlikte yaşama kültürünü tesis etmesini temenni ediyoruz. ABD'nin İsrail lehine şeytanca sinsi planlarını uygulamasına engel olunmalıdır. Bununla birlikte Suriye'nin yeni düzeninin İsrail'e karşı Filistin mücadelesini daha da güçlendirerek Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolu açmasını diliyoruz."

Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya HÜDA PAR'dan Suriye açıklaması: İslam'a uygun yeni anayasa oluşturulmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ferhat eser:
    şeriat geliyorsa helal olsun Türkiye sizinle 15 42 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Terörün dilinden terörist anlar.. 41 16 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    laikliğin olmadığı hiçbir toplumda huzur olmaz.Hem müslüman hem de laik olunur.Ama bunların kafası badmaz.Cünkü kırk tane tilki dolaştı mi kafanda dogruyu göremezsin.İslami düzeni kim uygulayacak? Bir Hz Muhammed gelmeyeceğine göre . 23 18 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Sanana kardeşim her şeye burnunuzu sokuyorsunuz devletin hangi kademesisiniz . TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ AKLI karar verecektir duruma 23 6 Yanıtla
  • ömer duman:
    bu yaprağım da kendini bişey sanıyor 21 7 Yanıtla
  • Murat Cali:
    ya bi sus sanki islamin sahipleri gibi konusmayin kurban olun muslumanliga 21 4 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    Afganistan da istediğin gibi sistem kuruldu Afganistan dan kaçan kaçana, eskisinden beter oldu kendileri karar vermeli Suriyelilerin, en iyi Laik, Cumhuriyet sistem herkesi kucaklayan bir yapıda 16 7 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Ulan bi bitmediniz be.. Londra’da ev olsun ama dimi!… Ah Gaffar Okkan amirim… Siyasal islam böyle bir şey işte…, 12 4 Yanıtla
  • k K:
    Yani demokrasinin içine yapan bir yönetim şekli kurulmalı diyor yadi diktatörlü. bunu Arabistan'a gönderin . Bu Türkiye'de devletin temellerine dinamit sokuyor. Ak yaptığı açıklamalarla uygulamak istediği yönetimle. 13 3 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya:
    şeriat isteyenleri staja afganistana göndersinler burda atıp tutuyorlar türkiye sizinlemiş bu ülke şeriatçıların ülkesi olmayacak hepsinin çocuklarıda Amerikada okuyor sıkışıncada Amerikaya kaçıyorlar ..Erbakanın sülalesi orada.Dua edin Atatürke... bu ülkeyi düşmanlardan kurtardı sanıyormusunuzki aynı şeyi biz yaşasak suriyeliler bizi vatanlarında mı yaşatacak sanıyorsunuz.Demekki bu partinin tek amacı var şeriatı getirmek uyuyanlar uyansın. 5 3 Yanıtla
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