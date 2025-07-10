Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu - Son Dakika
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Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu

Hükümet karşıtı protestolar Kenya\'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
10.07.2025 00:03
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Kenya'daki hükümet karşıtı "Saba Saba" protestoları ülkeyi savaş alanına çevirdi. Protestolarda yaşanan can kaybının 31'e yükseldiği, 107 kişinin yaralandığı ve 532 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Kenya'da 7 Temmuz tarihinde başlayan ve ülkeyi savaş alanına çeviren hükümet karşıtı "Saba Saba" protestolarında can kaybı yükselmeye devam ediyor.

Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu

31 ÖLÜ, 107 YARALI, 532 TUTUKLU

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR) tarafından yapılan açıklamada, polis ve protestocuların sıklıkla çatışmaya girdiği ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolarda 31 kişinin öldüğü, 107 kişinin yaralandığı ve 532 kişinin tutuklandığı belirtildi. KNCHR ayrıca Kenya polisini şehirde silahlanan çetelerle işbirliği yapmakla suçlarken, "Tüm insan hakları ihlallerini şiddetle kınıyor; polis, siviller ve diğer tüm paydaşlar dahil olmak üzere tüm sorumlu tarafları hesap vermeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu

FARKLI KURUMLARDAN ELEŞTİRİLER GELDİ

Kenya Hukuk Toplumu ve Polis Reformları Çalışma Grubu tarafından ortak yayınlanan açıklamada, "Mahkeme kararına karşı gelinerek konuşlandırılan, askeri teçhizatla ağır silahlanmış polis birlikleri, maskeler ve işaretlenmemiş araçlar kullanarak kimliklerini gizliyor" ifadeleri kullanıldı.

Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu

Komisyon üyelerinin devlet başkanı tarafından atandığı hükümete bağlı Kenya Ulusal Birlik ve Bütünleşme Komisyonu (NCIC) tarafından yapılan açıklamada da, Kenyalı siyasetçiler etnik gerilimi tırmandırmamaya davet edilerek, polisin protestoculara karşı kullandığı "orantısız güç" eleştirildi.

Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yapılan açıklamada ise, Kenya'daki protestolarda hayatını kaybeden insanlar için duyulan derin üzüntü belirtildi.

Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu

POLİSE VUR EMRİ VERİLMİŞTİ

Yaşanan olaylar nedeniyle başkent Nairobi'ye giden ana yollar kapatılmış ve birçok işletme tatil edilmişti. Polis, lastik yakarak hükümeti protesto eden göstericilere gerçek mermiyle ateş açmış, göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, bazı karakolların ateşe verilmesinin ardından polise karakollara yaklaşan protestocuların vurulması emrini vermişti.

Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu

KENYA'DA 7 TEMMUZ'UN ÖNEMİ

"Saba Saba" Kenya'nın resmi dili olan Svahili dilinde "Yedi Yedi" anlamına geliyor. Kenya tarihinde 7 Temmuz önemli bir gün olarak görülüyor ve her yıl 7 Temmuz'da bir araya gelen gruplar, 1990 yılında dönemin Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi'ye karşı yapılan tek partili sistemden çok partili demokrasiye geçiş çağrısını kutluyor. Bu yıl düzenlenen protestolarda ise göstericiler, mevcut Devlet Başkanı William Ruto'ya istifa çağrısında bulunuyor.

Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu

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Son Dakika Dünya Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu - Son Dakika

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